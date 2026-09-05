「年齢と見た目がバグってる…」若すぎる重盛さと美の誕生日報告にファン驚き「奇跡」
タレントの重盛さと美が4日にInstagramを更新し、誕生日を迎えたことを報告。ベッドの上でいちごタルトのケーキを掲げる姿に、祝福の声が多数寄せられた。
【写真】“奇跡のアラフォー”重盛さと美、38歳初キス顔！ ほかセクシーとかわいいが共存するフォトギャラリー
重盛は「38才になりました！」と報告。「年を重ねるたび自分らしくいるのって難しいなって感じる時もあるけど、 みんなのおかげで今の所めちゃくちゃ自分らしく生きれています！（笑）」と、感謝をつづり、「こんな私を、愛してくれてありがとう」と締めくくっている。
そんな重盛はお祝いされたようで、ベッドの上でおいしそうないちごタルトを手にして笑顔。コメント欄には祝福の声が殺到したほか、「奇跡の38歳と言うより永遠の20代ですね」「こんな可愛い38いるの！？」「ほんっとーに可愛すぎる！！」といった声が寄せられている。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」instagram（@satomi_shigemori）
【写真】“奇跡のアラフォー”重盛さと美、38歳初キス顔！ ほかセクシーとかわいいが共存するフォトギャラリー
重盛は「38才になりました！」と報告。「年を重ねるたび自分らしくいるのって難しいなって感じる時もあるけど、 みんなのおかげで今の所めちゃくちゃ自分らしく生きれています！（笑）」と、感謝をつづり、「こんな私を、愛してくれてありがとう」と締めくくっている。
■重盛さと美（しげもり さとみ）
1988年9月4日生まれ、福岡県出身。グラビアアイドルとして多数の作品をリリースし、2010年10月にバラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ！』の新メンバーに加入。その後、2016年に3人組ガールズユニット・LLSを結成し、2018年6月にソロ名義でシングル「ツキアカリ」をリリース。現在はバラエティ番組をはじめ、音楽活動など多方面で活躍している。
引用：「重盛さと美」instagram（@satomi_shigemori）