くら寿司、『ちいかわ』コラボで従業員による不正行為判明 キャンペーンは6日から中止 CMの放送は継続
4日から先着プレゼント企画の第2弾が始まったばかりだった
くら寿司は5日、公式サイトを更新し、開催中の『ちいかわ』コラボキャンペーンを6日の営業開始時から中止すると発表した。社内調査の結果、キャンペーンの実施に際して従業員による不正行為が判明したためとしている。
【画像】くら寿司、『ちいかわ』コラボ中止の発表全文
同キャンペーンは、人気キャラクター『ちいかわ』との企画として、8月21日から9月30日までの開催を予定していた。「ビッくらポン！」で当たる限定景品やコラボメニューなどを展開し、4日からは3000円の会計ごとにオリジナル湯呑みがもらえる先着プレゼント企画の第2弾が始まったばかりだった。
同社は2日、「『ちいかわ』コラボ施策に関する一部SNS投稿について」と題した文書を掲載。SNS上で指摘されていた「ビッくらポン！」コラボグッズの不適切な取り扱いに関する投稿について、事実関係を調査していると説明していた。不適切な行為が判明した場合には、該当者への厳正な処分や法的措置を含めて対応する方針も示していた。
5日の発表では、調査を進めた結果「当社の従業員による不正行為が判明した」と説明。中止対象は「ビッくらポン！」のオリジナル景品の配布、湯呑みと寿司皿のプレゼント、レシート応募キャンペーン、コラボメニュー、コラボ動画、一部店舗の店内装飾の全6項目となる。
テレビCMでは引き続き同キャンペーンを実施中である旨の放送が継続するものの、6日の営業開始以降、キャンペーン内容は終了するとしている。
今回のコラボ施策をめぐっては、「ビッくらポン！」の景品について、フィギュアが一つも出なかったとする利用客の投稿がSNS上で相次いだほか、フリマサイトで特定の景品が大量に出品されているとの指摘も広がり、物議を醸していた。
くら寿司は2日、景品は原則として鍵付きの倉庫内で保管し、複数人での開封や補充、担当者の明確化など、社内規定に基づく管理を行っていると説明。「不適正な取り扱い・取得は一切容認しておりません」と強調し、不適切な行為が判明した場合には、該当者への処分や法的措置も含めて厳格に対応するとしていた。
あわせて、グッズの提供数と在庫数の照合をはじめ、管理ルールをさらに厳格化する方針を表明。調査結果と今後の対応については、事実関係が明確になり次第、公式サイトで改めて報告するとしていた。
■全文
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。現在開催中の「ちいかわ」コラボキャンペーンにおきまして、お客様並びに関係者の皆様に多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
弊社にて調査を進めた結果、同キャンペーンの実施に際し、当社の従業員による不正行為が判明したため、明日2026年9月6日（日）の営業開始時より、下記の「ちいかわ」コラボキャンペーンを「中止」とさせていただくことになりました。同キャンペーンを楽しみにして頂いていたお客様、並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
＜2026年9月6日（日）の営業より中止するキャンペーン内容＞
（1） ビッくらポン！ オリジナルフィギュア・オリジナルアクリルマグネット・オリジナル缶バッジの配布
（2）オリジナル湯呑みのプレゼント
（3）オリジナル寿司皿のプレゼント
（4）レシート応募キャンペーン（オリジナルショートエプロンのプレゼント・抽選50名様）
（5） コラボメニュー（あげだっこ!ソースのめん・うさぎのパァンッケーキ）
（6）ビッくらポン！動画/店内装飾（グローバル旗艦店原宿・なんばパークスサウス・新宿靖国通り店）
テレビCMにおきましては引続き「ちいかわ」コラボキャンペーンが実施中である旨の放送が継続しておりますが、上記のとおり、キャンペーン内容は終了しております。
この度のキャンペーン中止によりご迷惑をおかけいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
くら寿司は5日、公式サイトを更新し、開催中の『ちいかわ』コラボキャンペーンを6日の営業開始時から中止すると発表した。社内調査の結果、キャンペーンの実施に際して従業員による不正行為が判明したためとしている。
【画像】くら寿司、『ちいかわ』コラボ中止の発表全文
同キャンペーンは、人気キャラクター『ちいかわ』との企画として、8月21日から9月30日までの開催を予定していた。「ビッくらポン！」で当たる限定景品やコラボメニューなどを展開し、4日からは3000円の会計ごとにオリジナル湯呑みがもらえる先着プレゼント企画の第2弾が始まったばかりだった。
5日の発表では、調査を進めた結果「当社の従業員による不正行為が判明した」と説明。中止対象は「ビッくらポン！」のオリジナル景品の配布、湯呑みと寿司皿のプレゼント、レシート応募キャンペーン、コラボメニュー、コラボ動画、一部店舗の店内装飾の全6項目となる。
テレビCMでは引き続き同キャンペーンを実施中である旨の放送が継続するものの、6日の営業開始以降、キャンペーン内容は終了するとしている。
今回のコラボ施策をめぐっては、「ビッくらポン！」の景品について、フィギュアが一つも出なかったとする利用客の投稿がSNS上で相次いだほか、フリマサイトで特定の景品が大量に出品されているとの指摘も広がり、物議を醸していた。
くら寿司は2日、景品は原則として鍵付きの倉庫内で保管し、複数人での開封や補充、担当者の明確化など、社内規定に基づく管理を行っていると説明。「不適正な取り扱い・取得は一切容認しておりません」と強調し、不適切な行為が判明した場合には、該当者への処分や法的措置も含めて厳格に対応するとしていた。
あわせて、グッズの提供数と在庫数の照合をはじめ、管理ルールをさらに厳格化する方針を表明。調査結果と今後の対応については、事実関係が明確になり次第、公式サイトで改めて報告するとしていた。
■全文
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。現在開催中の「ちいかわ」コラボキャンペーンにおきまして、お客様並びに関係者の皆様に多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
弊社にて調査を進めた結果、同キャンペーンの実施に際し、当社の従業員による不正行為が判明したため、明日2026年9月6日（日）の営業開始時より、下記の「ちいかわ」コラボキャンペーンを「中止」とさせていただくことになりました。同キャンペーンを楽しみにして頂いていたお客様、並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
＜2026年9月6日（日）の営業より中止するキャンペーン内容＞
（1） ビッくらポン！ オリジナルフィギュア・オリジナルアクリルマグネット・オリジナル缶バッジの配布
（2）オリジナル湯呑みのプレゼント
（3）オリジナル寿司皿のプレゼント
（4）レシート応募キャンペーン（オリジナルショートエプロンのプレゼント・抽選50名様）
（5） コラボメニュー（あげだっこ!ソースのめん・うさぎのパァンッケーキ）
（6）ビッくらポン！動画/店内装飾（グローバル旗艦店原宿・なんばパークスサウス・新宿靖国通り店）
テレビCMにおきましては引続き「ちいかわ」コラボキャンペーンが実施中である旨の放送が継続しておりますが、上記のとおり、キャンペーン内容は終了しております。
この度のキャンペーン中止によりご迷惑をおかけいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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