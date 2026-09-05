昨年1月のサントス復帰以来5度目のケガ…ネイマール、筋肉系トラブルで最大2カ月の戦線離脱に
サントスに所属する主将FWネイマールは、筋肉系のケガにより、最大2カ月の戦線離脱が見込まれているようだ。4日、スペイン紙『アス』が報じている。
ネイマールは、3日に行われたパルメイラスとのコパ・ド・ブラジル準々決勝2ndレグ（0－0／2戦合計⚫︎0－3）にスタメン出場したものの、筋肉系トラブルで負傷交代。サントスが発表したメディカルレポートによると、「右大腿直筋の筋損傷」と診断されたとのことだ。
スペイン紙『アス』は、回復期間として約4～8週間が見込まれるため、最大2カ月間の戦線離脱となる可能性があると指摘。昨年1月にサントスに復帰した後、ネイマールは、コンディションの問題による離脱日数が200日を超えているという。また、今回が5度目の大きな負傷で、うち4度は筋肉系と併せて伝えている。
先のFIFAワールドカップ2026でもブラジル代表の10番を背負ったネイマール。サントスとの現行契約は今年12月末までだが、度重なるケガも影響してか、依然として去就は不透明となっているようだ。
ネイマールは、3日に行われたパルメイラスとのコパ・ド・ブラジル準々決勝2ndレグ（0－0／2戦合計⚫︎0－3）にスタメン出場したものの、筋肉系トラブルで負傷交代。サントスが発表したメディカルレポートによると、「右大腿直筋の筋損傷」と診断されたとのことだ。
先のFIFAワールドカップ2026でもブラジル代表の10番を背負ったネイマール。サントスとの現行契約は今年12月末までだが、度重なるケガも影響してか、依然として去就は不透明となっているようだ。