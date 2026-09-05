Threadsで話題になっているのは、小型犬に見えないチワワさんの姿。その光景は記事執筆時点で29万回を超えて表示されており、「存在感がすごいｗ」「チ……ワ……ワ…？？？」「丈夫で何より！」などのコメントの他、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『なんだかうちのチワワ思ったよりデカいな…』ママに抱っこされるチワワ→絶対に小型犬には見えない『衝撃の光景』】

規格外に大きなチワワ

Threadsアカウント「chocotycho」の投稿主さんは、チワワの『チョコ』ちゃんと暮らしています。

チョコちゃんは、遺伝子検査も済ませた生粋のチワワ。ところが、158cmのママに抱っこされると、思わず「こんなに大きかったっけ？」と感じてしまうほどの存在感です。

実はチョコちゃん、体重はなんと7kg超え。抱っこされた姿は、まるで写真のバランスがバグったかのような大きさです。

さらに、顔つきも凛々しく精悍で、チワワというより大型犬を思わせる雰囲気。街中で犬種を尋ねられることも珍しくないそうです。

トリミングでは追加料金がかかったり、ドッグランでは中型犬と間違われたりすることも。それでも、そんな規格外のチワワっぷりこそチョコちゃんの魅力。飼い主さんは、想像以上に大きく育ったチョコちゃんが可愛くて仕方ないのだとか。

小型犬という概念を軽々と飛び越える、唯一無二の存在感に思わず笑ってしまう一幕でした。

この投稿には「中型犬でも大きめくらいｗ」「私の知ってるチワワの大きさではない」「愛情たっぷりもらったからかな」などの温かなコメントが寄せられています。

柴犬と並んでも大きい！？

実際に柴犬と並んでみると、その大きさはほとんど変わらないほど。

外で堂々と佇むチョコちゃんからは、どこか野性味まで感じられます。一般的なチワワのイメージとは、かなりかけ離れた姿です。

さらに、ママよりも体格の大きいパパが抱っこしてみても、「今度こそチワワらしく見えるかも？」とはなりません。やっぱり大きいまま。

あまりの規格外っぷりに、見れば見るほど頭が混乱してしまいそうなチョコちゃんなのでした。

チョコちゃんの平和な日常は、Threadsアカウント「chocotycho」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Threadsアカウント「chocotycho」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。