『ライン・オブ・デューティ』キャスト主演！『EXPO -爆発物処理班-』吹替版をYouTubeで期間限定全話無料公開

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、ロンドン警視庁・爆発物処理班の女性ラナが連続爆弾テロ事件に挑むノンストップサスペンス『EXPO -爆発物処理班-』吹替版のシーズン1をYouTubeで期間限定全話無料公開。

主人公のラナを演じるのは、『ライン・オブ・デューティ』のケイト・フレミング役で知られるヴィッキー・マクルア。また、『ライン・オブ・デューティ』のクリエイターであるジェド・マーキュリオが製作総指揮として名を連ねており、同作ファンならばぜひ押さえておきたい。

共演は、『クリミナル：イギリス編』のマーク・スタンリー、『刑事ジョン・ルーサー』のウォーレン・ブラウン、『港町のシェフ探偵パール』のケリー・ゴッドリマンなど。

＜主なキャスト、声優＞

ヴィッキー・マクルア（ラナ役／声：田村睦心）

マーク・スタンリー（トム役／声：土田大）

ウォーレン・ブラウン（カール役／声：綱島郷太郎）

ケリー・ゴッドリマン（ソニア役／声：北西純子）

＜シーズン1第1話「狼煙」あらすじ＞

ロンドン警視庁、爆発物処理班のラナ・ワシントンは、凄腕の技術者。最も信頼できる仕事仲間であり、親友でもある先輩ナットことジョエル・ナトキンスと二人、ウエスト・ヘイヴン公営団地に爆発物があるという情報を受けて駆け付ける。部屋に借り主はおらず、ベッドの下に妻と娘が手足を縛られて押し込められていた。ラナたちはバスルームで見つかった爆弾を解除するが、中身は花火に使うような殺傷能力のない火薬だった…。

★第2話以降のご視聴はこちら。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。







（海外ドラマNAVI）

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