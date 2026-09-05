不思議な海洋生物がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】脚を広げるとカニらしい形に

「信じられないかもですが、カニです」



とその姿を紹介したのは"磯の生物観察家"のでんか@海洋生物観測所さん（@K_theHermit）。



手のひらにおさまるサイズの、赤いアケビのようなつるんとした物体…一見、生き物にさえ見えないが、実はこれアカマンジュウガニという種のカニだという。



いいね約3万6000件、表示回数は約290万回を超える反響を呼んだ今回の投稿に対し、でんかさんにお話を聞いた。



--このカニを発見した経緯は？



でんか：知り合いの漁師さんにいただいた個体です。海の生物は自分で採集することが多いのですが、たまにこのように漁師さんからいただいたりもします。漁師さんからは「やたら赤いスベスベマンジュウガニがおったで！」と連絡がありました。



--見た目が全くカニに見えません…



でんか：写真はハサミ脚や歩くための脚が収納された状態です。他にもスベスベマンジュウガニ、ホシマンジュウガニ、ユウモンガニあたりが似ていると思います。



--投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



でんか：「かわいい」「カニに見えない」「スベスベマンジュウガニじゃないんだ」など、日本に1000種以上いるカニの多様性の一端に触れてもらえてなによりです。



□ □



投稿に対しSNSユーザー達からは「かわいい」「本当にカニ？」「初めて見た」といった声が次々と寄せられた。脚を収納するとまんじゅうのような見た目になるカニ…日本の海の生き物の多様性を改めて感じさせられる。



（よろず～ニュース特約・水上侑子）