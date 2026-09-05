初陣は日本代表戦！ フォルラン新監督が率いるウルグアイ代表のメンバー決定…復帰噂の39歳スアレスは選外に
ウルグアイサッカー協会（AUF）は4日、9月から10月にかけて開催される国際親善試合を戦うウルグアイ代表メンバー46名を発表した。
今年6月から7月にかけて北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、グループHの戦いを3位で終え、2大会連続のグループステージ敗退という憂き目を見たウルグアイ代表。大会終了後にはマルセロ・ビエルサ前監督が退任し、新たに同国の“レジェンド”であるディエゴ・フォルラン氏を指揮官に据えた。
今回のインターナショナルマッチウィークは、そんなフォルラン新監督が初めてウルグアイ代表を指揮するゲームとなる。ウルグアイ代表はアジア遠征に臨む。9月24日に『キューアンドエースタジアムみやぎ』で開催されるキリンチャレンジカップ2026で日本代表と対戦した後、28日に韓国代表と、10月6日にインド代表と対戦する。
そんななか、AUFは4日、フォルラン監督のウルグアイ代表指揮官就任後、初の国際親善試合を戦うメンバーリストを公開した。DFロナルド・アラウホ、MFフェデリコ・バルベルデ、FWダルウィン・ヌニェスらが順当に招集。メンバーは46名と、従来よりも非常に多くの人数を招集しているが、どのような運用でメンバーを管理するかは、現時点では明らかにされていない。
また、現時点でウルグアイ代表のA代表キャップを保持していない選手たちも11名招集されており、GKセバスティアン・ハウメやDFアレクサンデル・バルボサらが初招集となった。
加えて、暫くの間“セレステ”から遠ざかっていた選手たちも何名か復帰。DFナイタン・ナンデスは2025年11月以来、MFルーカス・トレイラは同年6月以来、FWミゲル・メレンティエル2024年9月以来となるウルグアイ代表入りを果たした。一方で、招集が示唆されていた39歳のFWルイス・スアレスに関しては、今回はリストに含まれていない。
フォルラン新監督が招集したウルグアイ代表の46名のメンバーは下記の通り。
▼GK
サンティアゴ・メレ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
クリストフェル・フィエルマリン（ブカラマンガ／コロンビア）
イグナシオ・デ・アルアバレナ（アロウカ／ポルトガル）
セバスティアン・ハウメ（アルビオン）
ティアゴ・カルドソ（ベルグラーノ／アルゼンチン）
▼DF
ケヴィン・アマロ（ヘンク／ベルギー）
ホセ・ルイス・ロドリゲス（ヴァスコ・ダ・ガマ／ブラジル）
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
ナイタン・ナンデス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
サンティアゴ・モウリーニョ（ビジャレアル／スペイン）
ニコラス・マリシャル（ディナモ・モスクワ／ロシア）
ロナルド・アラウホ（リヴァプール／イングランド）
アレクサンデル・バルボサ（パルメイラス／ブラジル）
ホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ／スペイン）
フアン・ロドリゲス（カリアリ／イタリア）
セバスティアン・ボセッリ（ヘタフェ／スペイン）
サンティアゴ・ブエノ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
セバスティアン・カセレス（セルタ／スペイン）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）
ルーカス・オラサ（クラスノダール／ロシア）
マルセロ・サラッキ（ヒューストン・ダイナモ／アメリカ）
フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク／アメリカ）
▼MF
エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス／ブラジル）
ルーカス・トレイラ（ガラタサライ／トルコ）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ファクンド・ベルナル（ベティス／スペイン）
サンティアゴ・オメンチェンコ（ケレタロ／メキシコ）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）
アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ／ブラジル）
マティアス・アバルド（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）
ルチアーノ・ロドリゲス（クルゼイロ／ブラジル）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）
ルーカス・ビジャルバ（ボタフォゴ／ブラジル）
ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ロドリゴ・サラサール（スポルティング／ポルトガル）
ディエゴ・ロッシ（モンテレイ／メキシコ）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
▼FW
マルティン・サトリアーノ（ヘタフェ／スペイン）
アグスティン・アルバレス・マルティネス（タジェレス／アルゼンチン）
ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）
フェデリコ・ビニャス（トルーカ／メキシコ）
ミゲル・メレンティエル（ボカ・ジュニオルス／アルゼンチン）
ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ／サウジアラビア）
アルバロ・ロドリゲス（ボーンマス／イングランド）
今年6月から7月にかけて北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、グループHの戦いを3位で終え、2大会連続のグループステージ敗退という憂き目を見たウルグアイ代表。大会終了後にはマルセロ・ビエルサ前監督が退任し、新たに同国の“レジェンド”であるディエゴ・フォルラン氏を指揮官に据えた。
そんななか、AUFは4日、フォルラン監督のウルグアイ代表指揮官就任後、初の国際親善試合を戦うメンバーリストを公開した。DFロナルド・アラウホ、MFフェデリコ・バルベルデ、FWダルウィン・ヌニェスらが順当に招集。メンバーは46名と、従来よりも非常に多くの人数を招集しているが、どのような運用でメンバーを管理するかは、現時点では明らかにされていない。
また、現時点でウルグアイ代表のA代表キャップを保持していない選手たちも11名招集されており、GKセバスティアン・ハウメやDFアレクサンデル・バルボサらが初招集となった。
加えて、暫くの間“セレステ”から遠ざかっていた選手たちも何名か復帰。DFナイタン・ナンデスは2025年11月以来、MFルーカス・トレイラは同年6月以来、FWミゲル・メレンティエル2024年9月以来となるウルグアイ代表入りを果たした。一方で、招集が示唆されていた39歳のFWルイス・スアレスに関しては、今回はリストに含まれていない。
フォルラン新監督が招集したウルグアイ代表の46名のメンバーは下記の通り。
■ウルグアイ代表
▼GK
サンティアゴ・メレ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
クリストフェル・フィエルマリン（ブカラマンガ／コロンビア）
イグナシオ・デ・アルアバレナ（アロウカ／ポルトガル）
セバスティアン・ハウメ（アルビオン）
ティアゴ・カルドソ（ベルグラーノ／アルゼンチン）
▼DF
ケヴィン・アマロ（ヘンク／ベルギー）
ホセ・ルイス・ロドリゲス（ヴァスコ・ダ・ガマ／ブラジル）
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
ナイタン・ナンデス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
サンティアゴ・モウリーニョ（ビジャレアル／スペイン）
ニコラス・マリシャル（ディナモ・モスクワ／ロシア）
ロナルド・アラウホ（リヴァプール／イングランド）
アレクサンデル・バルボサ（パルメイラス／ブラジル）
ホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ／スペイン）
フアン・ロドリゲス（カリアリ／イタリア）
セバスティアン・ボセッリ（ヘタフェ／スペイン）
サンティアゴ・ブエノ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
セバスティアン・カセレス（セルタ／スペイン）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）
ルーカス・オラサ（クラスノダール／ロシア）
マルセロ・サラッキ（ヒューストン・ダイナモ／アメリカ）
フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク／アメリカ）
▼MF
エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス／ブラジル）
ルーカス・トレイラ（ガラタサライ／トルコ）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ファクンド・ベルナル（ベティス／スペイン）
サンティアゴ・オメンチェンコ（ケレタロ／メキシコ）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）
アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ／ブラジル）
マティアス・アバルド（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）
ルチアーノ・ロドリゲス（クルゼイロ／ブラジル）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）
ルーカス・ビジャルバ（ボタフォゴ／ブラジル）
ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ロドリゴ・サラサール（スポルティング／ポルトガル）
ディエゴ・ロッシ（モンテレイ／メキシコ）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
▼FW
マルティン・サトリアーノ（ヘタフェ／スペイン）
アグスティン・アルバレス・マルティネス（タジェレス／アルゼンチン）
ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）
フェデリコ・ビニャス（トルーカ／メキシコ）
ミゲル・メレンティエル（ボカ・ジュニオルス／アルゼンチン）
ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ／サウジアラビア）
アルバロ・ロドリゲス（ボーンマス／イングランド）
【画像】フォルラン監督の招集リスト一覧
Estos son los reservados de Diego Forlán para la Fecha FIFA de setiembre-octubre 📋 pic.twitter.com/XUYHOC0Qi8— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2026