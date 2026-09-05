常勝軍団パリＳＧ〝異常事態〟リーグ３試合未勝利と低空飛行「監督は敗因を説明できない」
フランス１部の名門パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）が〝異常事態〟だ。４日（日本時間５日）に本拠地でモナコに１ー２で敗れ、リーグ３試合未勝利の１２位と常勝軍団が苦境に立たされている。
ＰＳＧは昨季まで欧州チャンピオンズリーグ２連覇を果たすなど、欧州屈指の強豪クラブ。しかし、今季は開幕戦でレンヌに２-２、リールに２-２、そしてモナコに敗戦と２分け１敗の勝ち点２でリーグ１２位に低迷。世界最優秀選手賞の「バロンドール」を受賞したフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレらを擁するスター軍団がまさかの低空飛行となった。
ルイス・エンリケ監督は「見たものには満足している。シーズンは始まったばかりだし、まだ最高の状態ではない。でも、良い点もたくさんあった。私にとっては、勝利に値するプレーだったのは明らかだ。オッズも僕たちに有利だった。でも、それがサッカーというものだ。素晴らしいスポーツだよ」と振り返り、敗因について問われると「サッカーは時に不可解なものだ」と語った。
フランスメディア「ＦＯＯＴＭＥＲＣＡＴＯ」は「ルイス・エンリケ監督は敗戦の理由を説明できない」と指摘。同「ＲＭＣスポーツ」は「エンリケ監督はパリの敗北に説明がつかないと語る」とし、同紙「レキップ」は「かなり残酷な敗北だったが、完全な惨敗というわけでもない。ＰＳＧはリーグ・アンでまだ勝利を挙げていない」と伝えていた。