親の「在庫が多い方が安心」とどう向き合う？実家の洗面所収納を見直す片付けのコツ
YouTubeチャンネル「【50代独身】あつこの穏やかに暮らしたい日々」が「【断捨離/片付け】洗面所モノ多すぎ&ホコリまみれ収納|「入りきれない問題」から解放！たった1日でスッキリ空間へ」を公開した。動画では、あつこさんが実家の洗面所に詰め込まれた日用品のストックや不要品を断捨離し、親の価値観と向き合いながら片付けを進める様子を紹介している。
あつこさんは、洗面所の入り口や洗濯機横の隙間、洗面台の下にまでぎっしりと詰め込まれたモノを全て出し、中身を確認。「母は在庫が多い方が『安心』」と考えているため、同じ洗剤が何本もストックされていたり、いつからあるのか分からない石鹸や歯ブラシが大量に保管されたりしている状況が浮き彫りになる。
上の棚からはホコリを被った古いドライヤーや謎のコードも発見。不要なモノを仕分けする中、あつこさんが捨てたものを母が「お掃除するの！」と拾い上げる一幕もあった。あつこさんは「使わないんだけど『もったいない』」と手放せない親の思いに触れ、互いの価値観の違いを率直に伝えながら折り合いをつけていくことが大切だと語る。
親の年齢や体力低下を見据え、「今年中に実家の片付けを終わらせる」という目標を掲げたあつこさん。実家の片付けは単なるモノの整理だけでなく、親の思いと向き合う心の整理でもあると実感する姿が収められている。親の価値観に寄り添いながら進める断捨離の様子は、実家の片付けに向き合う際の参考になりそうだ。
あつこさんは、洗面所の入り口や洗濯機横の隙間、洗面台の下にまでぎっしりと詰め込まれたモノを全て出し、中身を確認。「母は在庫が多い方が『安心』」と考えているため、同じ洗剤が何本もストックされていたり、いつからあるのか分からない石鹸や歯ブラシが大量に保管されたりしている状況が浮き彫りになる。
上の棚からはホコリを被った古いドライヤーや謎のコードも発見。不要なモノを仕分けする中、あつこさんが捨てたものを母が「お掃除するの！」と拾い上げる一幕もあった。あつこさんは「使わないんだけど『もったいない』」と手放せない親の思いに触れ、互いの価値観の違いを率直に伝えながら折り合いをつけていくことが大切だと語る。
親の年齢や体力低下を見据え、「今年中に実家の片付けを終わらせる」という目標を掲げたあつこさん。実家の片付けは単なるモノの整理だけでなく、親の思いと向き合う心の整理でもあると実感する姿が収められている。親の価値観に寄り添いながら進める断捨離の様子は、実家の片付けに向き合う際の参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。