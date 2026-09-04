【侵食タワー番外編】袋29個分の服を寄付へ！モノ屋敷から出てきた270個の不用品を大公開

片付かない実家に潜む「時間泥棒」の闇と心の余裕を奪う仕組みの罠

【断捨離・片付け】実家の「物置化していた部屋」をゼロから再生！やっと暮らせる私の空間に！

【決断】編み機と過ごした日々の相棒…母が下した最後の答えとは｜リビング侵食タワー⑦

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。