上田が新天地で幸先の良いスタートを切った(C)Getty Images

新天地デビュー戦ではやくもゴールネットを揺らした。

リールの上田綺世が現地時間9月3日、リーグ第3節のトゥールーズ戦に途中出場し、決勝点をマーク。チーム加入からわずか3日、さっそく自らの持ち味を発揮し、敵地での1-0の勝利に貢献した。

【動画】途中出場で決勝点！上田綺世が決めたデビュー戦でのゴールの映像

0-0で迎えた57分、上田はオリビエ・ジルーとの交代でピッチに送られ、念願のリーグ・アンデビューを果たす。その16分後、リールが相手陣内左サイドにボールをつなぎ、ロマン・ペローがゴール前へクロスを送ると、上田がこのボールに反応。相手ディフェンスの前に身体を入れ、ダイレクトのシュートが一旦はゴールキーパーに止められるも、弾かれたボールを頭で押し込んだ。果敢に飛び込んだ上田のアグレッシブさにより生まれたゴールだった。

リールはこの得点によるリードを守り抜き、勝ち点3を獲得。上田が移籍後最初のゲームで勝利の立役者となった。

初めてリーグ・アンのピッチに立った日本人ストライカーのパフォーマンスは、現地メディアでも大きく報じられている。フランス版『EUROSPORT』はゲーム後、「アヤセ・ウエダが早くも存在感、リールがトゥールーズを退ける」と銘打った特集記事を配信。ゲーム内容を伝えるとともに、上田の初得点を称賛。同メディアは、「大きな成功を目指すリールにとって、日本代表ストライカーは新たな攻撃の選択肢となりそうだ」などと評している。