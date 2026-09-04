Instagramアカウント「むい てん（@muikun0521）」に投稿されたのは、弟猫を可愛がる兄猫・むいくんの姿です。ちょっぴり重すぎる愛情表現が反響を呼び、記事執筆時点で12万回以上再生され、4300件のいいねを記録。「愛が強すぎ」「可愛くて仕方ないみたいですね」といった声が寄せられています。

【動画：初対面では弟猫に威嚇していた兄猫…翌日に見せた『まさかの行動』】

毛づくろい中のむいくんをよく見ると…

登場するのは、兄猫の「むいくん」と弟猫の「てんくん」です。この日、床に伏せていたむいくん。前足をぺろぺろと舐めながら毛づくろいしていたそうです。何度も舐めて、念入りにお手入れしていたのだとか。

毛づくろいをしていたむいくんが顔を上げると、体の下には弟猫のてんくんがすっぽり。むいくんはてんくんを抱えるような体勢のまま、頭をぺろぺろと舐めていたといいます。

念入りな毛づくろいでボサボサに

むいくんは、てんくんの頭を何度も念入りにペロペロ。たっぷり毛づくろいされたてんくんは、頭の毛がすっかり乱れてボサボサになっていたそうです。それでも、むいくんのお手入れはまだ続いていたのだとか。

やがて、てんくんは体をよじりながら、むいくんの下から抜け出そうとします。その間もむいくんは頭を舐め続けていたそう。てんくんは少しずつ体を起こし、むいくんの下から抜け出したのでした。

初対面では威嚇していたむいくん

実は2匹が初めて対面したのは、この前日のこと。対面時、むいくんはてんくんに何度も威嚇していたのだとか。ところが翌日には、てんくんの前でお腹を見せてくれたそうです。てんくんは少し離れたところから、様子を見ていたといいます。

その後、てんくんがむいくんに近づいて頭をすり寄せると、むいくんもてんくんの頭をぺろぺろ。威嚇していたとは思えないほど距離が縮まり、弟を抱え込んで毛づくろいする姿まで見せてくれたのでした。

投稿には「可愛くて仕方ないみたいですね微笑ましい」「おったんかい！って私もつい言ったww兄ぃーたんの愛が強すぎて弟びしょびしょww」「体の下に抱き抱えてのなめなめ。溺愛ですね♡可愛過ぎます」「これは愛も体重も重い」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「むい てん」では、ミヌエットのむいくんとスコティッシュフォールドのてんくんの日常が投稿されています。2匹が成長していく様子や、可愛らしいやり取りを見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「むい てん（@muikun0521）」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。