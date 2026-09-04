《この人たちを目にするたびに、遺伝的要因のおそろしさを感じる。露出の増加が逆効果になるかもしれない》

東京大学大学院の本田由紀教授が、9月1日、三笠宮家の彬子さまに関してXに投稿した内容への批判が、一向にやまない。

「発端となったのは、彬子さまの皇族費が倍増することを報じた東京新聞の記事でした。この報道を受けて、一部のXユーザーが、彬子さまと親族である麻生太郎自民党副総裁を『さもしい』、『皇籍を離脱させるべき』などと批判する投稿をしたのです。本田教授は、これらの投稿を引用して『遺伝的要因のおそろしさを感じる』と書き込んだところ、Xに『血統や出自に基づく差別的な発言ではないか』との批判が殺到したのです」（社会部記者）

本田教授の専門は教育社会学で日本教育学会会長でもある。

「本田氏は教育社会学者として『生まれによる差別や不平等をなくすべきだ』と主張してきました。しかし、今回の投稿は遺伝子に触れたうえで『皇族』という“生まれ”を理由に否定的な発言をしたため、これまでの自らの主張と矛盾するのではないかと指摘されているのです。本田氏は高市首相を『害虫』と呼び、日本共産党支持を公に表明していますが、彼女を支持する層にも驚きと失望が広がっているようです」（同前）

Xにはいまも、こんな批判の声が渦巻いている。

《普段「差別に反対」とか言ってる人が、実は本物の差別主義者だったという、よくあるお話し。》

《これで何もお咎め無しならば、『そういう大学』であり『そういう学会』であることの証左になるだろう。》

《今回、やっとネット内だけのコップの嵐ではなく、スキャンダルになった。》

本田氏の発言を「差別的」と問題視する抗議・声明サイトが立ち上がるなど、発言撤回や説明を求める動きが強まっているが、本田氏が所属する東大はどんな見解なのか。本誌が今後の対応なども含めて質問したところ、同大の本部コミュニケーション戦略課はこう回答した。

「ご指摘のSNS上の投稿については承知しております。本学では『構成員は、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなければならない』と定めています。今後もこの原則について、構成員に対する人権尊重及びコンプライアンスの重要性の周知に努めてまいります」

投稿について把握しているものの、本田氏への具体的なアクションについては言及がなかった。

「以前から過激な言動で知られる本田氏ですが、今回の一件はもはや単なるネット上の“炎上”の域を超えた騒動になっています。責任ある立場として、本人がしっかり弁明すべきでは、という声が高まっています」（前出・社会部記者）

どんな立場であれ、差別が許されないのは当然だ。