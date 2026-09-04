赤ちゃんが眠っている時、ワンコはじっと見つめながら寄り添っていて…？愛おしい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で16万5000回再生を突破。「可愛すぎる」「いつまでも仲良しで」といった声が寄せられています。

【動画：ぐっすりと眠る赤ちゃん→どうしても傍で寄り添いたい犬が…あまりにも愛おしい光景】

赤ちゃんに添い寝するワンコ

Instagramアカウント「shirobe_be」に投稿されたのは、ペキニーズ×チワワのMIX犬「白兵衛」くんと赤ちゃんの尊い日常の一コマです。白兵衛くんは赤ちゃんのことが大好きで、そばで見守ってくれていることが多いそう。この日もぐっすり眠っている赤ちゃんの隣には、白兵衛くんの姿があったとか。

赤ちゃんを愛おしそうに見つめながら、添い寝をしてくれている白兵衛くん。その姿はお兄ちゃんらしくて素敵なのですが、問題は2人の距離感。白兵衛くんは鼻がくっつきそうなほど赤ちゃんにお顔を近づけているため、じっと見ていると圧がすごいのです！

距離感がおかしいけれど愛おしい光景

こんな風に至近距離からじっと見つめられたら目が覚めてしまいそうですが、赤ちゃんは全く気にせずにすやすやと眠り続けていたそう。

そして白兵衛くんは眠そうにお目目をショボショボさせたかと思うと、「可愛い寝顔をもっと見ていたい」とばかりに再び赤ちゃんに熱い視線を送って、見守りながら添い寝し続けていたとか。

どうしても赤ちゃんのそばにいたくて距離感がおかしくなっている白兵衛くんと、そんな白兵衛くんの愛を受け止めながら眠る赤ちゃん。その愛おしすぎる光景は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「愛に溢れてる」「可愛い。赤ちゃんのそばにいたいのが伝わりますね」「わんちゃんの目にもしっかり赤ちゃんが焼き付いてると思うと愛おしい」といったコメントが寄せられています。

ワンコと赤ちゃんの微笑ましい日常

白兵衛くんは赤ちゃんを守るのは自分の役目だと思っているのか、赤ちゃんがバウンサーに乗っている時も近くにお座りしていることが多いそう。また寄り添って一緒にお昼寝していることや、ミルクを飲んでいる時に様子を見に来ることも。

お兄ちゃんとして精一杯子守りを頑張ってくれている姿に、心がほっこりします。いつまでも白兵衛くんと赤ちゃんが仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

白兵衛くんの可愛い姿や赤ちゃんとの尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shirobe_be」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shirobe_be」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。