サイゲームスが新ブランド設立 ドラマチック崩落アクションアドベンチャー『崩落の国』11月5日発売決定
ドラマチック崩落アクションアドベンチャー『崩落の国』（PS5／Nintendo Switch 2／Steam）が、11月5日にダウンロード専用タイトルとして発売されることが発表された。
【動画】主人公が「忌み子」と下層を目指す『崩落の国』トレーラー
サイゲームスが手掛ける新ゲームブランド「CygamesEdge」より発売される本作。同ブランドは小・中規模開発に特化し、自由な発想と機動力を活かして、尖ったゲーム体験を世界中のプレイヤーへ届けることをコンセプトとし「Stay on the edge.（尖り続けろ。）」をキーワードに掲げている。
第1弾タイトルとなる『崩落の国』は、足場を見極め、風を読み、落下を制御する緊張感をコアとするドラマチック崩落アクションアドベンチャーだ。
公開されたトレーラーでは、本作の主人公であるひとりの兵士が、幻想的な世界を地上へと「降りていく」姿が描かれている。穢された大地を逃れた人々が世界樹の枝に国を築いた世界を舞台に、娘を失った兵士が亡き娘の面影を宿す「忌み子」と出会い、国に背いて下層を目指す本作の物語と、「落下を制御する」という本作の核となるゲームプレイ、その緊張感を実際のゲーム内映像とともに紹介。
また、メインストーリーは初見プレイで約3時間と、凝縮されたゲーム体験を楽しめるボリュームとなっており、クリア後には高難易度マップやタイムアタックなどのチャレンジコンテンツも用意されているとのこと。
『崩落の国』は、PS5／Nintendo Switch 2／Steam向けにダウンロード専用タイトルとして2026年11月5日発売予定。
【動画】主人公が「忌み子」と下層を目指す『崩落の国』トレーラー
サイゲームスが手掛ける新ゲームブランド「CygamesEdge」より発売される本作。同ブランドは小・中規模開発に特化し、自由な発想と機動力を活かして、尖ったゲーム体験を世界中のプレイヤーへ届けることをコンセプトとし「Stay on the edge.（尖り続けろ。）」をキーワードに掲げている。
公開されたトレーラーでは、本作の主人公であるひとりの兵士が、幻想的な世界を地上へと「降りていく」姿が描かれている。穢された大地を逃れた人々が世界樹の枝に国を築いた世界を舞台に、娘を失った兵士が亡き娘の面影を宿す「忌み子」と出会い、国に背いて下層を目指す本作の物語と、「落下を制御する」という本作の核となるゲームプレイ、その緊張感を実際のゲーム内映像とともに紹介。
また、メインストーリーは初見プレイで約3時間と、凝縮されたゲーム体験を楽しめるボリュームとなっており、クリア後には高難易度マップやタイムアタックなどのチャレンジコンテンツも用意されているとのこと。
『崩落の国』は、PS5／Nintendo Switch 2／Steam向けにダウンロード専用タイトルとして2026年11月5日発売予定。