ホワイトハウスがトランプ大統領の政策をフィーチャーしたゲームサイトを開設
ドナルド・トランプ大統領が推進する政策をテーマにしたオンラインゲームが公開されました。なんとホワイトハウスが直接ホストしています。
Arcade - The White House
https://www.whitehouse.gov/arcade/
White House launches arcade site featuring border wall 'horde' game
https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/4712984/white-house-arcade-site-border-horde-game-detaining-immigrant-themes/
1つ目は「FLAPPY BILL」。ゲーム性は「Flappy Bird」そのままで、請求書(BILL)を持つワシを操作します。トランプ大統領の予算調整法「One Big Beautiful Bill Act」をテーマにしています。
2つ目は「BUIL THE WALL」。ほぼテトリスですが、積み上げてもラインが消されません。テトリミノで壁を作って画面右側から来る侵略者を妨害するというゲームのようです。これはトランプ大統領がメキシコとアメリカの国境に壁を建設する「国境の壁」政策をテーマにしたゲームです。
画面上部まで積み上がると「BORDER BREACHED(国境が侵犯された)」と表示されます。
3つ目は「RIO RUN」で、ゲーム性は「ヘビゲーム」。リオ・グランデをパトロールして不法入国者を捕まえるゲームです。トランプ大統領が注力する不法移民取り締まりがテーマです。
4つ目は「SUPPLY LINE」です。レーンを流れてくる食品添加物や着色料をクリックして排除するゲームで、トランプ大統領の「Make America Healthy Again」政策をテーマにしています。
5つ目は「TRUMP SABINGS TYCOON」で、画面上に飛び交うお金関連のアイテムをクリックして回収するゲームです。これはトランプ政権が提供する子ども用の税制優遇投資口座「トランプ口座」を宣伝するものです。
このサイトについてホワイトハウス当局者は「トランプ大統領の政策の物語を伝え、その政策を民主党の政策と対比することを目的としています」「ユーザーが政策に触れて体験することを意図したものです」と述べました。