「マジかー」「ほんとすごいな」金曜早朝に歓喜！日本代表エースの“衝撃デビュー弾”にネット熱狂！「流石すぎます」「めっちゃいいゴールや」
日本代表のエースが衝撃のデビューを飾った。
９月３日に開催されたリーグ・アンの第３節で、フェイエノールトから上田綺世が加入したリールがストラスブールとホームで対戦。１－０で勝利を収めた。
この一戦で決勝ゴールを決めたのが、なんと８月31日にフェイエノールトから入団したばかりの上田だった。57分にピッチに立つと、73分に味方のクロスに反応。一度は相手GKに弾かれるも、ヘッドでねじ込んでみせた。
デビューから16分間での初ゴールにファンも歓喜。金曜日の早朝、インターネット上では次のような声が上がった。
「めちゃくちゃすげー」
「ほんとすごいな」
「すぐ結果だすやん」
「めっちゃいいゴールや」
「幸先良すぎるな笑」
「チーム全体としてもほぼチャンスなかったのに凄い」
「移籍直後の初出場で決勝点は流石すぎますって」
「マジかー ええやんええやんー」
「初戦でジルーに代わって途中出場でゴール、しかも決勝点ってこれ以上ない」
「おおぉ上田がガッツポーズするなんて珍しい！！」
「パスさえ出てくるなら２桁余裕で行くと思うわ」
「ヤバい！凄い！！」
まずは最高のスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃デビュー！上田綺世の鮮烈ヘッド弾
９月３日に開催されたリーグ・アンの第３節で、フェイエノールトから上田綺世が加入したリールがストラスブールとホームで対戦。１－０で勝利を収めた。
この一戦で決勝ゴールを決めたのが、なんと８月31日にフェイエノールトから入団したばかりの上田だった。57分にピッチに立つと、73分に味方のクロスに反応。一度は相手GKに弾かれるも、ヘッドでねじ込んでみせた。
「めちゃくちゃすげー」
「ほんとすごいな」
「すぐ結果だすやん」
「めっちゃいいゴールや」
「幸先良すぎるな笑」
「チーム全体としてもほぼチャンスなかったのに凄い」
「移籍直後の初出場で決勝点は流石すぎますって」
「マジかー ええやんええやんー」
「初戦でジルーに代わって途中出場でゴール、しかも決勝点ってこれ以上ない」
「おおぉ上田がガッツポーズするなんて珍しい！！」
「パスさえ出てくるなら２桁余裕で行くと思うわ」
「ヤバい！凄い！！」
まずは最高のスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃デビュー！上田綺世の鮮烈ヘッド弾