9月に開幕するアジア大会。今回紹介するのは、Eスポーツ日本代表のゆうき選手。なんと、まだ小学5年生です。

【写真を見る】日本選手団最年少 Eスポーツ･ゆうき選手（11）｢宿題が忙しくて…｣ 練習はほぼ毎日2時間 将来の夢は…？【アジア大会 愛知･名古屋2026】

日の丸を背負う、日本選手団最年少の11歳。アジア大会のEスポーツ競技で今、最も注目されているのがプレイヤー名「ゆうき」こと栗原悠輝選手、小学5年生。

（プレイヤー名:ゆうき 栗原悠輝選手）

「今（8月）は夏休みで結構練習する時間も多いので、たくさん練習して新しい強みも増やしていきたい」

ゆうき選手が出場するのは、国民的パズルゲーム「ぷよぷよ」。



ことし2月、年間王座を決める決勝の舞台で…

（実況）

「さあゆうきが発火。これは大連鎖が期待できそうだ。相当でかいぞ！」

「ゆうきがなんとここで17連鎖！」

プロでも珍しいという17連鎖を決め、わずか10歳で、年間王者に輝きました。

「塾の宿題が忙しくて…」普段の練習時間は？

ちなみに普段の練習時間はというと…

（プレイヤー名:ゆうき 栗原悠輝選手）

「ほぼ毎日やっています。2時間ぐらい」

Q.お母さんがゲームは2時間にしなさいとか？

「いや、特にそういうことではない。塾の宿題とかで忙しい」

ゲームだけでなく、勉強にもまじめなゆうき選手！



それでもことし3月に行われた、アジア大会の代表選考会では…



（実況）

「さあゆうき、緑がツモって発火していく。すごく複雑な繋ぎ方」

「いきなり17連鎖を打っていく～」



最高の出来だったのか、17連鎖にニッコリ笑顔！最後は、攻撃力の高い“全消し”を決めて見事アジア大会への切符をつかみました。

ゆうき選手の“意外な将来の夢”

ちなみに代表入りを決めた後の取材で、将来の夢について聞かれると…



（プレイヤー名:ゆうき 栗原悠輝選手）

「電車の運転士。ぷよぷよの夢は結構叶っちゃっている」

いつだって自分のやりたいことに、まっすぐなゆうき選手！アジア大会での活躍に期待が高まります。



（プレイヤー名:ゆうき 栗原悠輝選手）

「自分のぷよを貫いて、金メダルを取れたらいいなと思います」

Eスポーツ競技の「ぷよぷよ」は9月26日に、愛知県国際展示場で行われます。