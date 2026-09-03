日本選手団最年少 Eスポーツ･ゆうき選手（11）｢宿題が忙しくて…｣ 練習はほぼ毎日2時間 将来の夢は…？【アジア大会 愛知･名古屋2026】
9月に開幕するアジア大会。今回紹介するのは、Eスポーツ日本代表のゆうき選手。なんと、まだ小学5年生です。
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日の丸を背負う、日本選手団最年少の11歳。アジア大会のEスポーツ競技で今、最も注目されているのがプレイヤー名「ゆうき」こと栗原悠輝選手、小学5年生。
（プレイヤー名:ゆうき 栗原悠輝選手）
「今（8月）は夏休みで結構練習する時間も多いので、たくさん練習して新しい強みも増やしていきたい」
ゆうき選手が出場するのは、国民的パズルゲーム「ぷよぷよ」。
ことし2月、年間王座を決める決勝の舞台で…
（実況）
「さあゆうきが発火。これは大連鎖が期待できそうだ。相当でかいぞ！」
「ゆうきがなんとここで17連鎖！」
プロでも珍しいという17連鎖を決め、わずか10歳で、年間王者に輝きました。
「塾の宿題が忙しくて…」普段の練習時間は？
ちなみに普段の練習時間はというと…
（プレイヤー名:ゆうき 栗原悠輝選手）
「ほぼ毎日やっています。2時間ぐらい」
Q.お母さんがゲームは2時間にしなさいとか？
「いや、特にそういうことではない。塾の宿題とかで忙しい」
ゲームだけでなく、勉強にもまじめなゆうき選手！
それでもことし3月に行われた、アジア大会の代表選考会では…
（実況）
「さあゆうき、緑がツモって発火していく。すごく複雑な繋ぎ方」
「いきなり17連鎖を打っていく～」
最高の出来だったのか、17連鎖にニッコリ笑顔！最後は、攻撃力の高い“全消し”を決めて見事アジア大会への切符をつかみました。
ゆうき選手の“意外な将来の夢”
ちなみに代表入りを決めた後の取材で、将来の夢について聞かれると…
（プレイヤー名:ゆうき 栗原悠輝選手）
「電車の運転士。ぷよぷよの夢は結構叶っちゃっている」
いつだって自分のやりたいことに、まっすぐなゆうき選手！アジア大会での活躍に期待が高まります。
（プレイヤー名:ゆうき 栗原悠輝選手）
「自分のぷよを貫いて、金メダルを取れたらいいなと思います」
Eスポーツ競技の「ぷよぷよ」は9月26日に、愛知県国際展示場で行われます。