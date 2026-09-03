病名の変更と「言葉狩り」の境界線 過去の言葉を知る意義

アニメ「サザエさん」でも？かつて普通に使われていた言葉たち

「放送禁止用語」は存在しない？民放連が定める放送基準とは

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チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。