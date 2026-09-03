5年以上もの間、外の世界を知らずに生きてきた元繁殖犬。ご飯も食べられなかったワンコの1年後の姿とは…！？感動的な光景が話題を呼び、投稿には「幸せなお顔に！」「号泣しました」「素敵な家族に出会えて良かった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：5年以上、外の世界を知らずに生きてきた『元繁殖犬』をお迎え→最初はご飯も食べてくれずに…思わず見違える『1年後の光景』】

5年以上、外の世界を知らなかった元繁殖犬

Instagramアカウント「lua_kurashi_」に投稿されたのは、5年以上もの間、外の世界を知らずに生きてきた元繁殖犬の物語。

保護施設で出会ったミニチュアシュナウザーの「ルアナ」ちゃんは、ブリーダーで繁殖犬として生かされていたワンコでした。悲しい過去を持つルアナちゃんを、ご夫婦は『絶対に幸せにしてみせる』と、強い覚悟でお迎えしたといいます。

散歩も嫌い、ご飯も食べない、尻尾も振らない…。「ないない尽くし」のルアナちゃんを見たご夫婦は『どうにか犬生を楽しませてやる』と、さまざまな策を考えたのだそう。

少しずつ心を開いていくワンコ

ご飯はビュッフェ形式、散歩は自分たちが楽しむなど、ルアナちゃんが「どうしたら楽しめるか」を一番に考え接したといいます。

すると、なかなか感情が出せなかったルアナちゃんにも徐々に変化が。おやつを一袋食べる食いしん坊な一面や、満面の笑みで原っぱをダッシュ…！少しずつルアナちゃん本来の姿が現れるようになったのだそう。

お迎えから1年、現在の姿とは…！？

目を盗んでイタズラをするなんて、お迎え当初のルアナちゃんからは考えられません。それだけお家を安心できる場所として認識したのでしょう。

お迎え1年後にはルアナちゃんが家族の中心にいることが当たり前に。こんなに嬉しい変化を見せてくれたのは、確固たる覚悟で迎え入れ真摯に向き合い続けたご夫婦の想いが、少しずつルアナちゃんの辛い過去を溶かしていったのでしょう。

長い間、外の世界を知らずに生きてきたルアナちゃんが、ようやく見つけた「自分のお家」。これからも家族の中心でのびのびと過ごしてくださいね…！

この投稿には「幸せな毎日が続きますように」「ゆっくり犬生を楽しんでね」「号泣です」といった感動の声が多く寄せられました。

Instagramアカウント「lua_kurashi_」には、ルアナちゃんと同居犬ノアちゃんの日常が紹介されていますよ。ご夫婦の愛犬ファーストな日々をぜひご覧ください♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「lua_kurashi_」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております