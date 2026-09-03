くら寿司と「ちいかわ」のコラボをめぐり、9月4日から配布予定の湯呑みが、発売前日の3日からメルカリに出品されている。1万円前後で取引されるケースもあるなか、フィギュアをめぐる“抜き取り疑惑”で公式が調査を表明したばかり。ファンの間に、またもモヤモヤが広がる事態に……。

【写真】配布前なのになんで！？「買っちゃダメ」の声が上がったコラボ商品

「え、もう出てるの?」

そんな声が聞こえてきそうな事態になっているのが、くら寿司と「ちいかわ」のコラボキャンペーン。9月4日から配布予定の「湯呑み」が、発売前日の9月3日、フリマアプリ「メルカリ」に複数出品されていたのだ。

今回のキャンペーンは、税込み3000円の会計ごとにオリジナルグッズが1個もらえるというもの。第2弾の湯呑みは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、3キャラクターが集合した「みんな」の全4種で、合計100万個限定。

天然竹繊維を配合したメラミン食器で、ちいかわはピンク、ハチワレは青、うさぎは黄色を基調としたデザイン。「みんな」は3人が描かれた、にぎやかな絵柄となっている。

SNSでも「欲しい」「かわいい」と注目されているこの湯呑みだが、配布開始を翌日に控えた時点ですでにメルカリに登場。確認できた出品では7000円程度から1万1000円ほど、1万円前後で設定されたものが多く、なかにはすでに購入されているものもあった。

さらに、ある出品ページでは「現物の写真を貼っていただくことは可能でしょうか」というコメントに対し、出品者が「まだ発売前で、朝から家族といく予定なので……」といった趣旨の返信。これから家族で店舗へ行き、湯呑みを手に入れる予定であることをうかがわせるやり取りだ。

【ちいかわくら寿司コラボ湯呑み 全4種コンプセット】として出品され、商品説明には「9月4日午前中に発送します」「午後に発送します」といった発送予定の記載もあった。

これには「こんな出品者から買っちゃダメ」といったコメントも。なお、現在は「まだ発売前で、朝から家族といく予定なので……」という出品者側の返信コメントが削除されており、出品されていた商品もすでに購入済みとなっている。発売前にもかかわらず、全4種のコンプリートセットとして出品され、発送予定まで記されていたことに、何とも気になるところだ。

出品者に度重なる不信感

なぜ、ここまで敏感な反応が出るのか。実は今回のコラボをめぐっては、すでに“景品をめぐる疑惑”が浮上している。

8月21日から始まったコラボでは、「ビッくらポン!」の景品として、ちいかわたちのフィギュアなどが登場した。ところがSNSでは、「1万8000円分食べて17回当たったのに、フィギュアは0個」といった投稿が話題に。さらに、フリマアプリにフィギュアが大量に出品されていることも注目され、「店舗関係者が景品を抜き取っているのでは」と疑う声へと発展した。

この疑惑について、くら寿司は9月2日に公式サイトで調査を表明。景品は原則として鍵付き倉庫で保管し、開封や補充も複数人で行うなど、管理体制を説明したうえで、事実関係を調べるとしている。

「今回の湯呑みについては、発売前に出品されているという事実だけで、景品の抜き取りなどを疑うことはできません。

ただ、フィギュアをめぐる疑念が消えないタイミングで、次の景品が配布前からフリマアプリに並んでいる。ファンからすれば、『また何かあるのでは』と疑心暗鬼になってしまうのも無理はないでしょう」（グルメライター）

湯呑みの配布は9月4日から、なくなり次第終了。さらに9月18日からは、第3弾として全4種の寿司皿も登場する予定だ。人気コラボだからこそ、ファンが余計な疑念を抱くことなく、安心してグッズを集められる環境が求められている。

週刊女性PRIME