「暴言暴力は日常茶飯事」疲弊する看護師長が陥ったセルフネグレクト。これが限界を迎えた医療現場の現実だ

「もうできない」自力での片付けを諦めた住人が明かす数年間の葛藤とリアルな本音

ポストの手紙で発覚した兄の孤独死「お母さんの方が倒れてたらあかんな」近隣住民の機転

チャンネル情報

毎週金曜18時投稿！お片付け現場のリアルとお客様の生の声をお届けします🦒 ゴミ屋敷のお片付けならスッキリンにお任せ！ 動画を通して我々の現場を身近に感じていただき、整理・清掃業者に対する不安や疑問の解消になれば幸いです！