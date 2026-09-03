「いっぺん死んだほうがええわ」患者を救う精神科医がゴミ屋敷で漏らした本音
YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が「『自分を責めないで』と患者に伝え続けた精神科医の家がゴミ屋敷になった理由【お片付け】」と題した動画を公開した。動画では、日々患者を救う30代の精神科医が、理想と現実のギャップから心を病み、自宅がゴミ屋敷化してしまった壮絶な背景と、そこから立ち直る過程が語られている。
依頼者である精神科医の男性は、患者に対して「まずは自分を責めないでください」「できないことがあってもあなたの価値とは関係ありません」と伝えてきた。しかし、その言葉を自分自身に向けることはできず、誰よりも自分に厳しく接してきたという。
部屋の片付けが進むにつれ、男性の過去が紐解かれていく。幼少期、家庭内別居状態の両親の間で「人の機嫌を損ねないようにしなければならない」と感じた彼は、自分の本音を押し殺し、常に周囲の期待に応える「仮面」を被るようになった。その後、心理学と出会い精神科医になったものの、「一人の医者ができることの限界」や「受け身の仕事」としての精神科医の現実に直面し、疲弊していく。
ストレスからアルコールに依存し、家の中は空き缶やゴミで埋め尽くされていった。ある日、ひどく汚れたシンクを見つめながら「いっぺん死んだほうがええわ」と本音がこぼれたことで、自分が感情を麻痺させて生きていたことに気づく。男性は「自分はここまで感覚を麻痺させないと生きていけなかったんだ」と痛感し、スッキリンに片付けを依頼することを決意した。
清掃が進み、汚れが落ちていくシンクを前に、男性は「弱さも含めて自分を大切にしよう」と思い直す。片付けが終わった綺麗な部屋で、「社会の役に立てたらなと思っています」と語る様子からは、自身を縛り付けていた完璧主義を手放し、一人の人間として再出発する前向きな姿勢がうかがえた。
依頼者である精神科医の男性は、患者に対して「まずは自分を責めないでください」「できないことがあってもあなたの価値とは関係ありません」と伝えてきた。しかし、その言葉を自分自身に向けることはできず、誰よりも自分に厳しく接してきたという。
部屋の片付けが進むにつれ、男性の過去が紐解かれていく。幼少期、家庭内別居状態の両親の間で「人の機嫌を損ねないようにしなければならない」と感じた彼は、自分の本音を押し殺し、常に周囲の期待に応える「仮面」を被るようになった。その後、心理学と出会い精神科医になったものの、「一人の医者ができることの限界」や「受け身の仕事」としての精神科医の現実に直面し、疲弊していく。
ストレスからアルコールに依存し、家の中は空き缶やゴミで埋め尽くされていった。ある日、ひどく汚れたシンクを見つめながら「いっぺん死んだほうがええわ」と本音がこぼれたことで、自分が感情を麻痺させて生きていたことに気づく。男性は「自分はここまで感覚を麻痺させないと生きていけなかったんだ」と痛感し、スッキリンに片付けを依頼することを決意した。
清掃が進み、汚れが落ちていくシンクを前に、男性は「弱さも含めて自分を大切にしよう」と思い直す。片付けが終わった綺麗な部屋で、「社会の役に立てたらなと思っています」と語る様子からは、自身を縛り付けていた完璧主義を手放し、一人の人間として再出発する前向きな姿勢がうかがえた。
YouTubeの動画内容
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