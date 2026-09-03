「副葬品がないほうがお骨は綺麗に残る」現場のリアルな実感

火葬後に「魚の骨」が綺麗に残っていた衝撃エピソード

視聴者からの質問「棺に入れられて困ったものや意外なものは？」

「葬儀屋は同業婚が多い？」元火葬場職員が語る出会い事情「理解がなければふざけんなよってなる」

意外と知らない現代日本の「薪火葬」観光地の離島が直面する高額費用の問題

チャンネル情報

火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。