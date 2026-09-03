「実はケンタッキーも…」元火葬場職員が明かす棺に入れられて困った意外な副葬品と火葬の裏事情
YouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」が「今まで棺に入れられてこまったもの」と題した動画を公開した。元火葬場職員の下駄華緒とパンダ企画が、棺に入れられて困った意外な副葬品や、お骨を綺麗に残すためのリアルな事情を明かした。
動画は、視聴者からの「棺に入れられて困ったものや意外なものは？」という質問からスタート。下駄は、過去の動画で触れたフライドチキンのエピソードに似た事例として、火葬が終わると「綺麗に魚の骨があった」という体験を披露した。遺族が魚の煮付けを入れたと推測し、まるでキャラクターのように頭から背骨までそのまま残っていた様子に、二人は思わず苦笑いを浮かべた。さらにパンダ企画も、他の職員から「俺の時もケンタッキーあったで」と聞いたことがあると明かし、全国的にフライドチキンを入れるケースが意外と多いと語り合った。
話題はドライアイスの扱いや、破裂の危険があるゴルフボール、ペースメーカーの取り扱いにも発展。様々な副葬品を見てきたパンダ企画は、多くの火葬を経験した視点から「身寄りのない方で、送る人全然いなくての方の方が、お骨すごい残りやすいイメージはあった」と語った。副葬品がたくさん入っていると、すべてを燃やし切るためにバーナーの火力を強くせざるを得ず、結果としてお骨が崩れたり飛んだりしてしまうのだという。
故人が好きだったものを入れてあげたいという遺族の思いと、火葬をスムーズに行うための現場の現実。元火葬場職員ならではの経験に基づいたトークは、見送りのあり方を改めて考えさせられる深く興味深い内容となっている。
動画は、視聴者からの「棺に入れられて困ったものや意外なものは？」という質問からスタート。下駄は、過去の動画で触れたフライドチキンのエピソードに似た事例として、火葬が終わると「綺麗に魚の骨があった」という体験を披露した。遺族が魚の煮付けを入れたと推測し、まるでキャラクターのように頭から背骨までそのまま残っていた様子に、二人は思わず苦笑いを浮かべた。さらにパンダ企画も、他の職員から「俺の時もケンタッキーあったで」と聞いたことがあると明かし、全国的にフライドチキンを入れるケースが意外と多いと語り合った。
話題はドライアイスの扱いや、破裂の危険があるゴルフボール、ペースメーカーの取り扱いにも発展。様々な副葬品を見てきたパンダ企画は、多くの火葬を経験した視点から「身寄りのない方で、送る人全然いなくての方の方が、お骨すごい残りやすいイメージはあった」と語った。副葬品がたくさん入っていると、すべてを燃やし切るためにバーナーの火力を強くせざるを得ず、結果としてお骨が崩れたり飛んだりしてしまうのだという。
故人が好きだったものを入れてあげたいという遺族の思いと、火葬をスムーズに行うための現場の現実。元火葬場職員ならではの経験に基づいたトークは、見送りのあり方を改めて考えさせられる深く興味深い内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。