『ドラゴンボール超 ビルス』10.11放送開始！ 楽曲入り超開幕トレーラー公開
アニメ『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』が、フジテレビ系にて10月11日より毎週日曜23時15分に放送されることが決定。併せて、超開幕ビジュアル＆トレーラーが解禁された。
【動画】破壊神ビルス、フリーザ、そして-地球に迫る新たな脅威が 悟空たちに立ちはだかる『ドラゴンボール超 ビルス』超開幕トレーラー 楽曲も初披露！
鳥山明さんによる世界的大人気漫画作品『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）。テレビアニメ・映画・ゲームなどさまざまなメディアミックスでファンを魅了しながら、モンスタータイトルとして全世界で桁外れの人気を誇っている。
『ドラゴンボール超 ビルス』は数年前から進めてきたプロジェクトで、アニメ『ドラゴンボール超』の“エンハンスド版”となる作品。“強化”や“向上”などの意味を持つ“エンハンスド”の名の通り、最新の映像表現によってバトルシーンをはじめとしたあらゆるシーンの迫力と臨場感を向上、鳥山さんの原案と世界観をより忠実且つ緻密に再現し、納得のクオリティを備えた“エンハンスド版”として放送される。
超開幕ビジュアルは、地球をその手中に収めようと、不敵な笑みを見せる破壊神ビルスと、圧倒的な存在に立ち向かう悟空の鋭い表情が印象的なものに。さらに「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」で情報解禁となり、世界中のファンを沸かせた本作へのフリーザの登場だけでなく、地球を狙う新たな脅威の姿も描かれており、物語のさらなる広がりを予感させている。
オープニング主題歌は唯一無二の力強い歌声がネットを中心に爆発的な人気を誇るシンガーソングライター、メガテラ・ゼロの「オノガミ」、エンディングテーマはシンガーソングライターとしてその個性豊かで透き通る歌声と自由自在に奏でる音色で多くのファンを虜にし、今年10月からは10周年YEARを迎えるビッケブランカの「完璧のペキ」に決定。超開幕トレーラーにも楽曲の一部が使用されており、本作にさらなる彩りを与えている。
メガテラ・ゼロは「自分の力だけで闘う者たち、「己が身」を信じて闘う者たちを表現したくて作った曲です」とコメント。ビッケブランカも「僕の中にあった全てを持ち出して作った大切な楽曲です」と言葉を寄せた。
最新映像を使用した超開幕トレーラーは、かめはめ波からはじまり、悟空と破壊神ビルスの姿が交錯し、地球に迫る未曾有の危機の幕開けを予感させる。さらに、かつて悟空との死闘を繰り広げたフリーザの姿に加え、新たな強敵や物語の鍵を握るキャラクターたちも続々と登場。新たな物語の広がりと悟空の進化を感じさせる映像となっている。
オープニング主題歌とエンディングテーマも初公開され、ビッケブランカの透明感あふれる歌声と、洗練されたリズムが心地よいアップテンポナンバーに乗せて、仲間たちがそれぞれの闘いに挑む姿が描かれる。さらに、圧倒的な熱量を宿したメガテラ・ゼロの歌声と、疾走感あふれるギターサウンドに乗せて、“エンハンスド版”ならではのパワーアップした映像表現で描かれる、悟空とビルスによるし烈な闘いも見どころだ。宇宙を揺るがす超絶バトルの行方は-。
なお、10月8日～11日にかけてニューヨークで開催される世界最大級のポップカルチャーの祭典「ニューヨーク・コミコン2026」に本作の出展が決定。パネルでは世界最速となる本作の第1話先行上映会を実施。MCにモニカ・レアル（ブルマ役英語版声優）、ゲストにはジェイソン・ダグラス（ビルス役英語版声優）、イアン・シンクレア（ウイス役英語版声優）がステージに登壇する。また、パネルの参加者へはギブアウェイとして『ドラゴンボール超 ビルス』のビッグファンチェーンとフェイスタオル、またドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド プロモーションカード「エナジーマーカー」が配布されることも明らかとなった。
アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』は、フジテレビ系にて10月11日より毎週日曜23時15分放送開始。
メガテラ・ゼロ、ビッケブランカのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■オープニング主題歌：メガテラ・ゼロ「オノガミ」
自分の人生に大きく影響を与えられるほどドラゴンボールを小さいころから見てました。
「オノガミ」は自分がドラゴンボールを見てきた中で悟空たちだけでなく、強敵として出てきたキャラクターたちも含めた自分の力だけで闘う者たち、「己が身」を信じて闘う者たちを表現したくて作った曲です。
国民的な作品世界とご一緒出来て本当に幸せです！ ありがとうございます！
■エンディングテーマ：ビッケブランカ「完璧のペキ」
夢中でマンガのページをめくり、テレビアニメも毎週早起きして観ていた少年時代でした。時が経って、音楽家として携わらせてもらえること、本当に光栄です！ ドラゴンボールが描きつづけてきた「強さ」「勇気」はもちろん、常にその影にあった「悲しみ」「不条理」まで、僕の中にあった全てを持ち出して作った大切な楽曲です。
【動画】破壊神ビルス、フリーザ、そして-地球に迫る新たな脅威が 悟空たちに立ちはだかる『ドラゴンボール超 ビルス』超開幕トレーラー 楽曲も初披露！
鳥山明さんによる世界的大人気漫画作品『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）。テレビアニメ・映画・ゲームなどさまざまなメディアミックスでファンを魅了しながら、モンスタータイトルとして全世界で桁外れの人気を誇っている。
超開幕ビジュアルは、地球をその手中に収めようと、不敵な笑みを見せる破壊神ビルスと、圧倒的な存在に立ち向かう悟空の鋭い表情が印象的なものに。さらに「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」で情報解禁となり、世界中のファンを沸かせた本作へのフリーザの登場だけでなく、地球を狙う新たな脅威の姿も描かれており、物語のさらなる広がりを予感させている。
オープニング主題歌は唯一無二の力強い歌声がネットを中心に爆発的な人気を誇るシンガーソングライター、メガテラ・ゼロの「オノガミ」、エンディングテーマはシンガーソングライターとしてその個性豊かで透き通る歌声と自由自在に奏でる音色で多くのファンを虜にし、今年10月からは10周年YEARを迎えるビッケブランカの「完璧のペキ」に決定。超開幕トレーラーにも楽曲の一部が使用されており、本作にさらなる彩りを与えている。
メガテラ・ゼロは「自分の力だけで闘う者たち、「己が身」を信じて闘う者たちを表現したくて作った曲です」とコメント。ビッケブランカも「僕の中にあった全てを持ち出して作った大切な楽曲です」と言葉を寄せた。
最新映像を使用した超開幕トレーラーは、かめはめ波からはじまり、悟空と破壊神ビルスの姿が交錯し、地球に迫る未曾有の危機の幕開けを予感させる。さらに、かつて悟空との死闘を繰り広げたフリーザの姿に加え、新たな強敵や物語の鍵を握るキャラクターたちも続々と登場。新たな物語の広がりと悟空の進化を感じさせる映像となっている。
オープニング主題歌とエンディングテーマも初公開され、ビッケブランカの透明感あふれる歌声と、洗練されたリズムが心地よいアップテンポナンバーに乗せて、仲間たちがそれぞれの闘いに挑む姿が描かれる。さらに、圧倒的な熱量を宿したメガテラ・ゼロの歌声と、疾走感あふれるギターサウンドに乗せて、“エンハンスド版”ならではのパワーアップした映像表現で描かれる、悟空とビルスによるし烈な闘いも見どころだ。宇宙を揺るがす超絶バトルの行方は-。
なお、10月8日～11日にかけてニューヨークで開催される世界最大級のポップカルチャーの祭典「ニューヨーク・コミコン2026」に本作の出展が決定。パネルでは世界最速となる本作の第1話先行上映会を実施。MCにモニカ・レアル（ブルマ役英語版声優）、ゲストにはジェイソン・ダグラス（ビルス役英語版声優）、イアン・シンクレア（ウイス役英語版声優）がステージに登壇する。また、パネルの参加者へはギブアウェイとして『ドラゴンボール超 ビルス』のビッグファンチェーンとフェイスタオル、またドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド プロモーションカード「エナジーマーカー」が配布されることも明らかとなった。
アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』は、フジテレビ系にて10月11日より毎週日曜23時15分放送開始。
メガテラ・ゼロ、ビッケブランカのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■オープニング主題歌：メガテラ・ゼロ「オノガミ」
自分の人生に大きく影響を与えられるほどドラゴンボールを小さいころから見てました。
「オノガミ」は自分がドラゴンボールを見てきた中で悟空たちだけでなく、強敵として出てきたキャラクターたちも含めた自分の力だけで闘う者たち、「己が身」を信じて闘う者たちを表現したくて作った曲です。
国民的な作品世界とご一緒出来て本当に幸せです！ ありがとうございます！
■エンディングテーマ：ビッケブランカ「完璧のペキ」
夢中でマンガのページをめくり、テレビアニメも毎週早起きして観ていた少年時代でした。時が経って、音楽家として携わらせてもらえること、本当に光栄です！ ドラゴンボールが描きつづけてきた「強さ」「勇気」はもちろん、常にその影にあった「悲しみ」「不条理」まで、僕の中にあった全てを持ち出して作った大切な楽曲です。