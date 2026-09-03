西畑大吾＆福本莉子、“死神バディ”が驚き 渋谷凪咲演じる元恋人の場面写真解禁
なにわ男子の西畑大吾と福本莉子がW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』（10月2日公開）の場面写真が解禁された。
【場面写真】カジュアルな衣装が似合う！デニムのジャンスカ姿の渋谷凪咲
今作は、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな《死者》たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが《死神》の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、佐倉を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの想いを見届ける。
今回解禁されたのは、佐倉の父親が起こした事件をきっかけに別れることになってしまった真司の元恋人・朝月静香（渋谷凪咲）の姿を切り取ったもの。明るい表情を見せる一方、その笑顔の裏には隠された想いがあるという。
また、朝月の登場に死神バディの佐倉と花森は驚く表情も見せており、朝月が2人にどのように関わっていくことになるのか、見どころだ。
【場面写真】カジュアルな衣装が似合う！デニムのジャンスカ姿の渋谷凪咲
今作は、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”を描く。死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな《死者》たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが《死神》の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、佐倉を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの想いを見届ける。
今回解禁されたのは、佐倉の父親が起こした事件をきっかけに別れることになってしまった真司の元恋人・朝月静香（渋谷凪咲）の姿を切り取ったもの。明るい表情を見せる一方、その笑顔の裏には隠された想いがあるという。
また、朝月の登場に死神バディの佐倉と花森は驚く表情も見せており、朝月が2人にどのように関わっていくことになるのか、見どころだ。