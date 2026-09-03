なにわ男子・大西流星主演『ブレス』特別映像＆ビジュアル解禁 自身にメイクを施し“美”を表現
Prime Videoにて2027年春配信される、なにわ男子・大西流星の主演ドラマ『ブレス』より、主人公・宇田川アイア（大西）の2種の美を表現した特別映像＆ビジュアルが解禁された。
【写真】ピンクのパウダーをまとわせたメイクがかわいい大西流星
本作は、園山ゆきのの漫画『ブレス』（講談社「月刊少年シリウス」連載中）を実写化。メイクアップアーティストを目指す元モデルのアイアとモデルを夢見る高校生の炭崎純が、メイクを通して自分らしさや成長を見いだす姿を描く。
解禁された特別映像には、プロのメイクアップアーティストを目指すアイアを演じる大西が自らの顔に黒とピンクを基調とした二種のメイクを施していく姿が映し出されている。広範囲に黒のペイントを大胆に塗り、ピンクのパウダーをやさしく振りかけるアイアの姿が映し出されると、画面に浮かび上がるのは「メイクは祝福（ブレス）だ」というコピー。「“人を祝福するメイク”がしたい」というアイアの想いを体現するような、独創的で美しいメイクをまとった大西氏の姿が印象的な映像に仕上がった。
併せて解禁されたのは、特別映像にも登場する2種のメイクを施したアイアの姿を捉えた、2枚の特別ビジュアル。目元を覆うように黒とシルバーを大胆に重ねたメイクは、メタリックなシルバーの質感と、立体的な黒のコントラストが強烈な存在感を放ち、クールで前衛的な世界観を表現している。
一方、パステル、ビビッドなど様々なトーンや色合いのピンクのパウダーをランダムにまとわせたメイクは、透明感のある幻想的な仕上がりがやわらかく儚げな表情を引き立ている。いずれも資生堂トップヘアメイクアップアーティストである進藤郁子氏の監修で、アイアが目指す“人を祝福するメイク”を象徴する、印象的なビジュアルとなった。
大西は芸能界きってのコスメ好きとしても知られており、本作の役作りのためにクランクイン前からスケジュールの合間を縫って、プロのメイクアップアーティストの所作や知識を一から学習。プロのメイクアップアーティストたちが活躍する現場を見学したり、時にはオフの日にも資生堂が運営するヘアメイクスクールSABFAへ足を運ぶなど、その熱心さと役作りに真摯に向き合う姿勢が制作陣やヘアメイクの一線で活躍するスタッフ陣を驚かせたという。
Prime Originalドラマ『ブレス』は、Prime Videoにて2027年春より世界独占配信。
【写真】ピンクのパウダーをまとわせたメイクがかわいい大西流星
本作は、園山ゆきのの漫画『ブレス』（講談社「月刊少年シリウス」連載中）を実写化。メイクアップアーティストを目指す元モデルのアイアとモデルを夢見る高校生の炭崎純が、メイクを通して自分らしさや成長を見いだす姿を描く。
併せて解禁されたのは、特別映像にも登場する2種のメイクを施したアイアの姿を捉えた、2枚の特別ビジュアル。目元を覆うように黒とシルバーを大胆に重ねたメイクは、メタリックなシルバーの質感と、立体的な黒のコントラストが強烈な存在感を放ち、クールで前衛的な世界観を表現している。
一方、パステル、ビビッドなど様々なトーンや色合いのピンクのパウダーをランダムにまとわせたメイクは、透明感のある幻想的な仕上がりがやわらかく儚げな表情を引き立ている。いずれも資生堂トップヘアメイクアップアーティストである進藤郁子氏の監修で、アイアが目指す“人を祝福するメイク”を象徴する、印象的なビジュアルとなった。
大西は芸能界きってのコスメ好きとしても知られており、本作の役作りのためにクランクイン前からスケジュールの合間を縫って、プロのメイクアップアーティストの所作や知識を一から学習。プロのメイクアップアーティストたちが活躍する現場を見学したり、時にはオフの日にも資生堂が運営するヘアメイクスクールSABFAへ足を運ぶなど、その熱心さと役作りに真摯に向き合う姿勢が制作陣やヘアメイクの一線で活躍するスタッフ陣を驚かせたという。
Prime Originalドラマ『ブレス』は、Prime Videoにて2027年春より世界独占配信。