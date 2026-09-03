鹿児島読売テレビ

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　3日午前10時、鹿児島地方気象台は、奄美地方を除く県内に線状降水帯の半日前予測を発表しました。奄美地方除く県内では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。