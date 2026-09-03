ジェネレーションギャップを感じる意外なワードがSNS上で大きな注目を集めている。



【漫画】母の描いた漫画本をみた中3息子が…

「『ﾋｨﾔ~~~~~~~~~~!!!!』って悲鳴あげた」



と自作のエッセー漫画を紹介したのはイラストレーター、コミックエッセー作家のジョセフィーナゆきさん（@josefina_yuki_8）。



母・ジョセフィーナさんの漫画を読み、中学3年の息子さんが「この『メアド』って何？」とたずねてきたという内容のこの漫画。筆者も含め「メールアドレス」＝「メアド」と当たり前のように使ってきた世代にとってはたしかに衝撃的だ。



ジョセフィーナさんにお話を聞いた。



ーーお子さんはまだ自身のメールアドレスをお持ちではないのでしょうか？



ジョセフィーナ：自身のスマホにメールアドレスは持っているのですが、アプリのダウンロード等はまだ私たち親が管理している状態なので、普段息子本人がメールアドレスを使うことがないです。ちなみに「メールアドレス」というものはもちろん知っていましたが、「メアド」がそれの略称だったことが結び付かなかったようです。ちょっと天然ボーイかもしれません。



ーー今回の出来事へのご感想をあらためてお聞かせください。



ジョセフィーナ：いつも年末辺りに「今年も1年あっという間に過ぎたなぁ」と思うくらいでしたが、今回の出来事でジェネレーションギャップを浴びて改めて時の流れの早さに驚きました。しかも自分の息子から浴びせられるとは…時代はこうして変わっていくのだなと思いました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



ジョセフィーナ：私と同じく、ジェネレーションギャップ攻撃を食らって悲鳴を上げる人が多くて面白かったです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから

「試しに、うちの娘（中1）に『メアドって知ってる？』と聞いてみたら『知らない』との事……ウソだろお前……パソコン部じゃん……」

「えっメアドって 平成レトロなの ピィーヤー!!!! (動揺)」

「私も知人の中学生の息子さんに『写メ』が通じなくてショック受けましたww でも同じ歳の中学生の甥っ子には不思議と通じる…中に昭和か平成のオッサンでも棲み付いてんのかな(笑)」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



読者のみなさんの周囲のティーンエイジャーたちは「メアド」を知っているだろうか？



なおジョセフィーナさんのXアカウントでは今回のようにクスっと笑えて、かつ気づきのある投稿が盛りだくさん。ご興味のある方は、ぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）