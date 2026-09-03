トイレに避難した犬の驚きの顛末が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で201万2000回再生を突破し、「可愛すぎてむり…」「おいなりさんが落ちてるw」「すっぽりおさまってて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雷にビビり、トイレに逃げ込んだ犬→『なかなか出てこないな』と見に行ったら…まさかの光景】

雷が怖くて…

TikTokアカウント「coro.nyaa」の投稿主さんは、コーギーの『コロ助』ちゃんの日常を紹介しています。

コロ助ちゃんは、雷が大の苦手。この日も大きな音が鳴ると、怖そうにしていたそうです。すると突然、姿が見えなくなりました。

家の中を探してみると、なんとトイレの中にいたそうです。しかも、狭い隙間に体をすっぽり入れていました。お尻だけが外に出た姿は、まるでおいなりさんのよう。

そんな愛おしい行動を見せているコロ助ちゃんですが、実はここ数年、雷が鳴ると恒例のようにトイレの中に隠れるようになったのだそうです。

飼い主さんがおやつで誘ってみますが、なかなか出てきません。どうやら、雷から身を守るために、安心できる場所へ逃げ込んでいるようです。けれど、あまりにも奥まで入り込んでしまったため、あとで思わぬ事態に見舞われることになるのでした。

トラブル発生！！

しばらくして、コロ助ちゃんが動きました。飼い主さんも「やっと出てくる！」と思ったそうです。

ところが、向かった先はさらに奥。逃げるように、より深い場所へ隠れ直してしまったのです。すでに雷はやんでいました。それでもコロ助ちゃんは、なかなか動こうとしません。

どうやら狭い隙間に入りすぎたせいで、お尻がつっかえてしまったようです。前へ進みたいのに進めません。後ろへ戻ろうとしても、うまく抜けられない状態に。すっかり身動きが取れなくなってしまったのでした。

なんとか脱出♪

コロ助ちゃんの様子を見た投稿主さんは、脱出を手伝うことにしました。優しくお尻に手を添えて、少しずつ誘導します。すると、ようやく体がスルッと抜けました。

無事にトイレから出ることができたコロ助ちゃん。雷もすっかりやみ、ようやく安心できたのか、最後にはニッコリ笑顔を見せてくれたそうです。

怖さのあまり逃げ込んだ先で、まさか動けなくなってしまうとは…。そんなコロ助ちゃんの姿に、心配しながらも思わず笑ってしまう一幕でした。

この投稿には、「安全な避難場所よくわかってる」「そうか、犬はバック出来んのかw」「怖くて隠れてるの可愛すぎる」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「coro.nyaa」には、他にもコロ助ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「coro.nyaa」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。