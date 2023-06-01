日本代表MF中村敬斗のフランス強豪リヨン加入が正式決定！４年契約で仏２部→１部名門へステップアップ！史上初の日本人選手に「とても光栄」
フランスの強豪リヨンは現地９月2日、２部のスタッド・ドゥ・ランスから日本代表MF中村敬斗を獲得したと発表した。契約期間は2030年までの４年間。
移籍金は100万ユーロで、最大1900万ユーロの追加補償金と、最大12.5%の売却条項が設定されている。
現在26歳のアタッカーは、S・ランスが１部から２部に降格したのを受けて、昨夏も移籍を志願したものの、クラブが拒否したために実現せず。昨シーズンは２部でのプレーを余儀なくされた。
今夏もクラブが強気な値段設定をしていたため、なかなか新天地が見つからなかったが、移籍市場終盤に獲得に動いたリヨンへの加入がようやく決定した。
中村はクラブを通じて、次のようにコメントを発表している。
「OL（リヨン）に加入できてとても嬉しいです。リヨンはビッグクラブです。この新しいユニホームを着て、早く試合に出て、チームに貢献したいと思っています。クラブ初の日本人選手だと知り、とても光栄に思います。これからも、日本を代表して全力を尽くしたいです」
北中米ワールドカップでゴールも挙げたウインガーが、リーグ・アン７度の優勝を誇る名門で、新たなスターを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗がリヨンユニで登場！クラブが公開したウェルカムムービー
移籍金は100万ユーロで、最大1900万ユーロの追加補償金と、最大12.5%の売却条項が設定されている。
現在26歳のアタッカーは、S・ランスが１部から２部に降格したのを受けて、昨夏も移籍を志願したものの、クラブが拒否したために実現せず。昨シーズンは２部でのプレーを余儀なくされた。
今夏もクラブが強気な値段設定をしていたため、なかなか新天地が見つからなかったが、移籍市場終盤に獲得に動いたリヨンへの加入がようやく決定した。
「OL（リヨン）に加入できてとても嬉しいです。リヨンはビッグクラブです。この新しいユニホームを着て、早く試合に出て、チームに貢献したいと思っています。クラブ初の日本人選手だと知り、とても光栄に思います。これからも、日本を代表して全力を尽くしたいです」
北中米ワールドカップでゴールも挙げたウインガーが、リーグ・アン７度の優勝を誇る名門で、新たなスターを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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