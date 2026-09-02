『SPY×FAMILY』作者、日向坂46フェス中止でイラスト公開 涙目のアーニャに反響「アーニャも悲しいよな」
荷造りしたスーツケースの前で大粒の涙
人気漫画『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）の作者・遠藤達哉氏が2日、自身のXを更新。同日に開催中止が発表された日向坂46の大型イベント『ひなたフェス2026』への思いを込めたイラストを公開した。
【画像】「またいつかやるの待ってる…！」スーツケースの前で涙目のアーニャ
『ひなたフェス2026』は、5日と6日に宮崎・ひなた宮崎県総合運動公園で開催予定だった。日向坂46の公式サイトでは、現在の天候予報や予測される交通の混乱などを検証した結果、来場者、出演者、スタッフらの安全を最優先に考えて中止を決めたと説明している。
日向坂46のファン“おひさま”として知られる遠藤氏は、言葉を添えずにアーニャのイラストを投稿。フェスのグッズとみられる帽子やリュックを身につけたアーニャが、荷造りしたスーツケースの前で大粒の涙を流しながら、「またいつかやるのまってる…！」と訴える姿が描かれている。
このイラストに、SNSでは「アーニャも悲しいよな」「アーニャありがと」「次の機会を待ちましょう」「また開催できる日が来ますように」などの声が寄せられている。
遠藤氏は、発売中の『ひなたフェス2026 パンフレット』にも寄稿。8月には、同フェスに出演予定だった日向坂46メンバー26人を描き分けたイラストを公開し、大きな反響を呼んでいた。
人気漫画『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）の作者・遠藤達哉氏が2日、自身のXを更新。同日に開催中止が発表された日向坂46の大型イベント『ひなたフェス2026』への思いを込めたイラストを公開した。
【画像】「またいつかやるの待ってる…！」スーツケースの前で涙目のアーニャ
『ひなたフェス2026』は、5日と6日に宮崎・ひなた宮崎県総合運動公園で開催予定だった。日向坂46の公式サイトでは、現在の天候予報や予測される交通の混乱などを検証した結果、来場者、出演者、スタッフらの安全を最優先に考えて中止を決めたと説明している。
このイラストに、SNSでは「アーニャも悲しいよな」「アーニャありがと」「次の機会を待ちましょう」「また開催できる日が来ますように」などの声が寄せられている。
遠藤氏は、発売中の『ひなたフェス2026 パンフレット』にも寄稿。8月には、同フェスに出演予定だった日向坂46メンバー26人を描き分けたイラストを公開し、大きな反響を呼んでいた。