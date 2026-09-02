「3時間以内で預け荷物なし」ならLCC一択！総額と快適性で決める航空券の正しい選び方
YouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」が、「【海外旅行】航空券✈️LCC vs フルサービス…結局どっちが得？安さだけで選ぶと損する【8選】」と題した動画を公開した。海外時事クリエイターの「僕」氏が出演し、LCC（格安航空会社）とフルサービスキャリアのどちらを選ぶべきか、8つの比較基準をもとに解説している。
動画の冒頭で僕氏は、結論として「預け荷物なしで3時間以内のフライトならLCC」と断言。続けて、航空券選びで後悔しないための具体的な比較ポイントを挙げた。
まず指摘したのが「航空券の基本料金」の罠だ。LCCは基本料金こそ安いものの、預け荷物や座席指定、機内食などがすべて追加料金となる。特に荷物の重量制限には厳しく、「目の前で計量させられて、オーバーしている場合はその場で金払えと言われる」と警告。「表示価格だけで判断しない」ことの重要性を説いた。
また、「フライト時間」と「快適性」のバランスにも言及。長時間のフライトになるほど座席の狭さが身体的な負担になるとして、「3時間までなら腰が悲鳴を上げない」と独自の目安を提示。さらに、LCCは辺鄙な場所にある空港を利用することが多く、空港までの交通費や早朝便のための前泊費用がかさむケースもあるため、「空港までの交通費も航空券代に含めて考える」ようアドバイスした。
そのほかにも、乗り継ぎの手間やトラブル時の補償条件など、安さの裏に潜むリスクを丁寧に解説した僕氏。最後に、必要なオプションや交通費をすべて足した「総額」でフルサービスと比較するよう推奨している。自身の旅行スタイルや体力、荷物の量を冷静に見極めることが、満足度の高い海外旅行への第一歩となりそうだ。
動画の冒頭で僕氏は、結論として「預け荷物なしで3時間以内のフライトならLCC」と断言。続けて、航空券選びで後悔しないための具体的な比較ポイントを挙げた。
まず指摘したのが「航空券の基本料金」の罠だ。LCCは基本料金こそ安いものの、預け荷物や座席指定、機内食などがすべて追加料金となる。特に荷物の重量制限には厳しく、「目の前で計量させられて、オーバーしている場合はその場で金払えと言われる」と警告。「表示価格だけで判断しない」ことの重要性を説いた。
また、「フライト時間」と「快適性」のバランスにも言及。長時間のフライトになるほど座席の狭さが身体的な負担になるとして、「3時間までなら腰が悲鳴を上げない」と独自の目安を提示。さらに、LCCは辺鄙な場所にある空港を利用することが多く、空港までの交通費や早朝便のための前泊費用がかさむケースもあるため、「空港までの交通費も航空券代に含めて考える」ようアドバイスした。
そのほかにも、乗り継ぎの手間やトラブル時の補償条件など、安さの裏に潜むリスクを丁寧に解説した僕氏。最後に、必要なオプションや交通費をすべて足した「総額」でフルサービスと比較するよう推奨している。自身の旅行スタイルや体力、荷物の量を冷静に見極めることが、満足度の高い海外旅行への第一歩となりそうだ。
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こんにちは、僕です！ 海外の街を歩きながら、現地の魅力を発信中！ 20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。