今年6月、大阪市天王寺区の地下街「あべちか」でベトナム国籍の女性が刺され、現金などが奪われた事件で、警察は今月2日、逃走中のベトナム人の男を公開手配しました。

【写真を見る】【速報】ベトナム人の男を公開手配 「あべちか」強盗殺人未遂事件 車の運転手役か 大阪・天王寺区

強盗殺人未遂の疑いで公開手配されたのは、ベトナム国籍で住居・職業不詳のクアン・バン・ジャオ容疑者（26）です。

警察によりますと、クアン容疑者は今年6月10日、天王寺区の地下街「あべちか」でベトナム国籍の女性（31）の胸や首などを刃物のようなもので刺し、現金約22万円などが入ったかばんを奪った疑いがもたれています。

防犯カメラなどの捜査で、クアン容疑者は、すでに逮捕されているベトナム国籍の男女3人とともに車で関東方面から大阪に来て、再び関東方面へ戻っていく様子が確認されていて、車の運転手役とみられています。

クアン容疑者は事件後、現場から逃走していますが、7月31日に東京都世田谷区内の防犯カメラに映って以降、行方がわからなくなっていて、警察が公開手配に踏み切りました。

クアン容疑者は身長が約160センチの小柄だということで、警察は情報提供を呼びかけています。

▼情報提供先

大阪府警天王寺署・刑事課強行犯係

06-6773-1234