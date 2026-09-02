千葉豪雨の被災者から工事費の名目で現金320万円をだまし取ろうとしたとして、男3人が逮捕されました。被害者の男性はJNNの取材に「本当にひどい」と怒りをあらわにしました。

詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、自称・千葉市の自営業、松戸陸容疑者（23）ら3人です。

3人は先月末、千葉豪雨で浸水被害に遭った茂原市の住宅を訪れ、住人の男性（67）に対し「茂原市役所から依頼され床下浸水の被害に遭った家を回っている」「床の工事をした方がいい」などとうそを言い、現金320万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。

被害に遭った男性（67）

「市役所に電話したら、『市役所ではそういう対応はしていない』と。『これはあれ（詐欺）だな』と思って。本当にひどいと思いますね」

男性は、松戸容疑者らに「現金を用意しておく」と話し、一度帰らせた後、茂原市役所に事実関係を確認。その後、警察に通報し、戻ってきた松戸容疑者らは現行犯逮捕されました。

千葉豪雨に関連した詐欺事件での逮捕発表は初めてで、3人はいずれも黙秘しているということです。