「亀田の柿の種」公式キャラクターのデザイン一新 2026年に発売60周年…個包装裏面には3コマ漫画をスタート
亀田製菓は、2026年に発売60周年を迎える「亀田の柿の種」ブランドのパッケージデザインをリニューアルすると発表した。今回のリニューアルでは、ブランドの公式キャラクター「たねっち ピーなっち」のデザインを一新。さらに、『180g 亀田の柿の種 6袋詰』の個包装裏面では、新たなキャラクターたちの日常を描く3コマ漫画をスタートさせる。
【写真】個包装裏面に掲載された3コマ漫画
「亀田の柿の種」は1966年の発売以来、お酒のおともとしてはもちろん、仕事や勉強の合間のひとときなど、さまざまなシーンでお客様のおともとして日常に寄り添ってきた。発売60周年を迎え、これから先の10年、20年も身近な“おとも”であり続けたいという想いから、パッケージデザインをリニューアルした。
今回のリニューアルの大きなポイントは、ブランド公式キャラクター「たねっち ピーなっち」のデザイン変更です。よりシンプルで親しみやすいデザインに生まれ変わり、これまで以上に幅広い世代のお客様に愛される存在を目指す。
また、『180g 亀田の柿の種 6袋詰』のパッケージには、本物の柿の種やピーナッツとほぼ同じサイズ感で描かれた「たねっち・ピーなっち」が登場。商品とキャラクターが自然に寄り添うデザインとなっている。
今回のパッケージリニューアルに合わせて、『180g 亀田の柿の種 6袋詰』の個包装裏面に掲載しているコラムコンテンツも一新。新たにスタートするのは、「たねっち ピーなっち」のなかよしな日常を描く3コマ漫画。全50話のストーリーは、亀田製菓の従業員から集めた日常生活でのあるある話がベースに作られている。たねっちとピーなっちのなかよしの秘訣のほか「亀田の柿の種」の豆知識も紹介していくという。
【写真】個包装裏面に掲載された3コマ漫画
「亀田の柿の種」は1966年の発売以来、お酒のおともとしてはもちろん、仕事や勉強の合間のひとときなど、さまざまなシーンでお客様のおともとして日常に寄り添ってきた。発売60周年を迎え、これから先の10年、20年も身近な“おとも”であり続けたいという想いから、パッケージデザインをリニューアルした。
また、『180g 亀田の柿の種 6袋詰』のパッケージには、本物の柿の種やピーナッツとほぼ同じサイズ感で描かれた「たねっち・ピーなっち」が登場。商品とキャラクターが自然に寄り添うデザインとなっている。
今回のパッケージリニューアルに合わせて、『180g 亀田の柿の種 6袋詰』の個包装裏面に掲載しているコラムコンテンツも一新。新たにスタートするのは、「たねっち ピーなっち」のなかよしな日常を描く3コマ漫画。全50話のストーリーは、亀田製菓の従業員から集めた日常生活でのあるある話がベースに作られている。たねっちとピーなっちのなかよしの秘訣のほか「亀田の柿の種」の豆知識も紹介していくという。