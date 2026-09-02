旗手怜央が英２部バーンリーへ完全移籍！ ５年間在籍のセルティックに別れ、初のイングランド挑戦へ「私にとって素晴らしい移籍」
イングランド２部のバーンリーは現地９月１日、スコットランドのセルティックからMF旗手怜央を完全移籍で獲得したと発表した。移籍金は非公表で、契約期間は３年間となっている。
移籍期限最終日に新天地行きが決まった28歳のMFは、クラブを通じて喜びを口にした。
「これは私にとって素晴らしい移籍です。イングランドでプレーするのは初めてですが、素晴らしいクラブに加入できた」
さらに、「自分の経験と知識をロッカールームに持ち込み、ピッチ上でチームをできる限りサポートし、目標達成に貢献したいと思っています」と意気込んだ。
静岡学園高、順天堂大を経て川崎フロンターレでプロキャリアをスタートさせた旗手は、2022年１月にセルティックへ移籍。加入直後から存在感を発揮し、主力として活躍した。
バーンリーはリリースで、「セルティック・パークで存在感を示すのに時間はかからなかった」とその実績を紹介。在籍中はリーグ優勝をはじめ、スコティッシュ・カップ、スコティッシュ・リーグカップのタイトル獲得にも貢献した。
さらに年間ベストイレブンにも２度選出されるなど、スコットランドで確かな評価を築いた旗手。５年にわたるセルティックでの挑戦に区切りをつけ、キャリアで初めてイングランドに戦いの場を移す。
バーンリーは「経験豊富な日本代表選手がセルティックから加入」と歓迎。スコットランドの名門で数々のタイトルを手にした28歳が、イングランドで新たな挑戦をスタートさせる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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移籍期限最終日に新天地行きが決まった28歳のMFは、クラブを通じて喜びを口にした。
「これは私にとって素晴らしい移籍です。イングランドでプレーするのは初めてですが、素晴らしいクラブに加入できた」
さらに、「自分の経験と知識をロッカールームに持ち込み、ピッチ上でチームをできる限りサポートし、目標達成に貢献したいと思っています」と意気込んだ。
静岡学園高、順天堂大を経て川崎フロンターレでプロキャリアをスタートさせた旗手は、2022年１月にセルティックへ移籍。加入直後から存在感を発揮し、主力として活躍した。
さらに年間ベストイレブンにも２度選出されるなど、スコットランドで確かな評価を築いた旗手。５年にわたるセルティックでの挑戦に区切りをつけ、キャリアで初めてイングランドに戦いの場を移す。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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