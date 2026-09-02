【第39回東京国際映画祭】『ゴジラ-0.0』上映決定 オープニングは『SUKIYAKI』、クロージングは韓国映画『コロニー』に
10月26日から11月4日まで開催される「第39回東京国際映画祭」のオープニング作品、センターピース、クロージング作品が発表された。開幕を飾るのは映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』。映画祭中盤のセンターピースには『ゴジラ-0.0』、閉幕作品には韓国映画『コロニー』が選ばれた。
【動画】撮影の舞台裏を捉えた貴重なメイキング映像が到着
オープニング作品『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）は、1963年に米ビルボードチャートで3週連続1位を獲得した名曲「上を向いて歩こう」（英題：SUKIYAKI）の誕生秘話を描く音楽エンターテインメント。
楽曲を作り上げた作曲家・中村八大を岡田准一、作詞家・永六輔を松坂桃李、歌手・坂本九を仲野太賀が演じ、3人の出会いと、創作に情熱を注いだ日々を描く。監督は瀬々敬久、脚本は港岳彦が手がける。
東京国際映画祭の市山尚三プログラミング・ディレクターは、「戦後の日本人を勇気づけた3人のアーティストのドラマが、名曲の数々とともに綴られる」と紹介。「現在の日本映画界を代表する3人の俳優たちによる、この感動的な作品でオープニングを迎えることをうれしく思います」とコメントした。
センターピースに選ばれた『ゴジラ-0.0』（11月3日公開）は、「第96回アカデミー賞」視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』の続編。前作でゴジラによって「負（マイナス）」へ突き落とされた日本が、復興を遂げようとするなか、新たな脅威に見舞われる。
山崎貴が前作に続いて監督、脚本、VFXを担当し、神木隆之介と浜辺美波らが出演する。
市山氏は「シリーズ屈指の作品『ゴジラ-1.0』の正当な続編でありつつも、『ゴジラ』についての強烈な新解釈が提示され、期待をはるかに上回る驚きを与えてくれました」と評価。「この激動の時代に作られるべくして作られた傑作です」と語っている。
クロージング作品『コロニー』（2027年、日本公開）は、『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）のヨン・サンホ監督が手がけるノンストップ・パニック・アクション。「第79回カンヌ国際映画祭」（2026年）のミッドナイト・スクリーニングで上映された。
物語の舞台は、未知のバイオテロが発生したソウル中心部の超高層ビル。封鎖されたビルに取り残されたバイオテクノロジー教授のセジョン（チョン・ジヒョン）らは、猛スピードで襲い来る感染者が、集団知性を持ち、進化を続けていることに気づく。
出演はチョン・ジヒョン、ク・ギョファン、チ・チャンウクら。ヨン監督が脚本も担当した。
市山氏は、カンヌ国際映画祭で上映された作品のなかでも「最高の興奮と感動を提供してくれた作品」と振り返り、「山のように作られているゾンビ映画というジャンルには、まだまだ未知の可能性があることを実感させてくれました」と選出理由を明かしている。
©2026 映画「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」製作委員会
©2026 TOHO
©2026 SHOWBOX, WOWPOINT AND SMILEGATE. ALL RIGHTS RESERVED.
【動画】撮影の舞台裏を捉えた貴重なメイキング映像が到着
オープニング作品『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）は、1963年に米ビルボードチャートで3週連続1位を獲得した名曲「上を向いて歩こう」（英題：SUKIYAKI）の誕生秘話を描く音楽エンターテインメント。
東京国際映画祭の市山尚三プログラミング・ディレクターは、「戦後の日本人を勇気づけた3人のアーティストのドラマが、名曲の数々とともに綴られる」と紹介。「現在の日本映画界を代表する3人の俳優たちによる、この感動的な作品でオープニングを迎えることをうれしく思います」とコメントした。
センターピースに選ばれた『ゴジラ-0.0』（11月3日公開）は、「第96回アカデミー賞」視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』の続編。前作でゴジラによって「負（マイナス）」へ突き落とされた日本が、復興を遂げようとするなか、新たな脅威に見舞われる。
山崎貴が前作に続いて監督、脚本、VFXを担当し、神木隆之介と浜辺美波らが出演する。
市山氏は「シリーズ屈指の作品『ゴジラ-1.0』の正当な続編でありつつも、『ゴジラ』についての強烈な新解釈が提示され、期待をはるかに上回る驚きを与えてくれました」と評価。「この激動の時代に作られるべくして作られた傑作です」と語っている。
クロージング作品『コロニー』（2027年、日本公開）は、『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）のヨン・サンホ監督が手がけるノンストップ・パニック・アクション。「第79回カンヌ国際映画祭」（2026年）のミッドナイト・スクリーニングで上映された。
物語の舞台は、未知のバイオテロが発生したソウル中心部の超高層ビル。封鎖されたビルに取り残されたバイオテクノロジー教授のセジョン（チョン・ジヒョン）らは、猛スピードで襲い来る感染者が、集団知性を持ち、進化を続けていることに気づく。
出演はチョン・ジヒョン、ク・ギョファン、チ・チャンウクら。ヨン監督が脚本も担当した。
市山氏は、カンヌ国際映画祭で上映された作品のなかでも「最高の興奮と感動を提供してくれた作品」と振り返り、「山のように作られているゾンビ映画というジャンルには、まだまだ未知の可能性があることを実感させてくれました」と選出理由を明かしている。
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