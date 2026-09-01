62.5万回以上視聴され2万以上の「いいね」を集めているのは、飼い主さんの言葉に耳を傾ける猫ちゃんの様子。投稿には、視聴者から「人の言葉わかるのすごい」「そんな難しい言葉分かるのー」「スゴイとしか言いようがない」と称賛のコメントが届いています。

【動画：透明ケースの中に入っていた猫→『しっぽ出てるよ！』と伝えた結果…まさかの反応】

あれ？しっぽが…

Instagramアカウント「ちくわ猫 サイベリアン」に投稿されたのは、サイベリアンのちくわくんが透明なケースにすっぽり入ってくつろいでいるときの出来事。もふもふの体がケースにフィットしていて、とてもご機嫌な様子だったといいます。

ちくわくんとしては“すっぽり”収まっているつもりだったようですが、実はしっぽだけがケースから出ていたとのこと。つい気になってしまった飼い主さんは、「しっぽ出てるよ」と教えてあげたそうです。

慌てるちくわくん

声をかけられたちくわくんは、即座に反応。顔を上げて飼い主さんを見るなり「え？」「え？」ときょろきょろし始めたといいます。飼い主さんがさらに「しっぽ」と伝えると、ちくわくんはぴょこんと立ち上がって後方を確認。

自分のしっぽがケースからはみ出ていることに気づき、「ほんとだ！」とばかりに勢いよく体を回転させたのだとか。ぐるんっと回転したちくわくんは再びケースの中に座り込むと、しっぽはきれいに収納されていたそうです。

言葉を理解するちくわくん

実は、ふだんからたくさんお話しているという飼い主さんとちくわくん。声をかけてしっかり反応してくれたのは、このときだけではなかったそうです。別の日には、ベッドに入り込んで足としっぽだけ出しているちくわくんに「出れる？」と聞いたことがあるそう。

すると、ちくわくんはしっぽをゆらゆらしてお返事。もしかして見えないところで引っかかって出られないのではと思った飼い主さんが「出れない？」と聞くと、ちくわくんはもぞもぞと出てきて「隠れていただけだよ」と教えてくれたとのことです。

飼い主さんの声かけに即座に反応するちくわくんを見た視聴者からは、「ちゃ～んとしまえてる」「可愛すぎて笑ってしまいました」などのコメントが寄せられていました。

Instagramアカウント「ちくわ猫 サイベリアン」には、ちくわくんのキュートな日常や、飼い主さんとの微笑ましいやりとりなどがたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちくわ猫 サイベリアン」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。