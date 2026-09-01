「こんなすごいGKがいたなんて」デビュー戦で躍動の日本代表守護神、プレミア公式が公開の“圧巻プレー集”に海外衝撃！「パス配球能力が桁外れだ」「惚れちゃった」
今夏にパルマからアストン・ビラへ加入した日本代表GK鈴木彩艶が、上々のプレミアリーグデビューを飾った。
現地時間８月31日に開催されたプレミアリーグ第２節で、アストン・ビラはホームに昨季王者のアーセナルを迎えた。試合は０－１で敗れたものの、ゴールマウスを守った24歳の日本代表守護神は随所で存在感を発揮した。
新天地で初出場となった鈴木は、持ち前のセービングだけでなく、足もとの技術でもアピール。高精度のキックやフィードを連発し、後方から攻撃の起点となった。
そのパフォーマンスにはプレミアリーグの公式Xも注目。「アストン・ビラのユニホームを着て、プレミアリーグ初出場を果たしたザイオン・スズキ」と題して、デビュー戦のプレー集を公開した。
すると、海外のファンから称賛が殺到。特に高精度のフィードに驚きの声が相次いだ。
「なんというデビュー戦だよ！」
「彼は本当に素晴らしい選手だ」
「特にパスが最高だった」
「彼はよくやった。悪くないスタート」
「アーセナルのファンである私でさえ、彼のパスは最高レベルだと思う」
「20分も経たないうちに惚れちゃった」
「素晴らしいパス能力の持ち主」
「パス配球能力が桁外れだ」
「PSGは彼を獲得しなかったことを後悔する」
「こんなすごいGKがいたなんて」
「セーブ、パスワーク、日本流の正確さ。彼はすべてを持っていた」
「なんて素晴らしいゴールキーパーを獲得したんだ」
「頼もしすぎる」
チームを勝利に導くことはできなかったとはいえ、昨季王者を相手に堂々たるプレーを披露した彩艶。世界最高峰の舞台で踏み出した第一歩は、海外のファンにも強烈なインパクトを残したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「なんてすごいGKだ」プレミア公式も注目！ 海外絶賛の鈴木彩艶プレー集！
現地時間８月31日に開催されたプレミアリーグ第２節で、アストン・ビラはホームに昨季王者のアーセナルを迎えた。試合は０－１で敗れたものの、ゴールマウスを守った24歳の日本代表守護神は随所で存在感を発揮した。
新天地で初出場となった鈴木は、持ち前のセービングだけでなく、足もとの技術でもアピール。高精度のキックやフィードを連発し、後方から攻撃の起点となった。
すると、海外のファンから称賛が殺到。特に高精度のフィードに驚きの声が相次いだ。
「なんというデビュー戦だよ！」
「彼は本当に素晴らしい選手だ」
「特にパスが最高だった」
「彼はよくやった。悪くないスタート」
「アーセナルのファンである私でさえ、彼のパスは最高レベルだと思う」
「20分も経たないうちに惚れちゃった」
「素晴らしいパス能力の持ち主」
「パス配球能力が桁外れだ」
「PSGは彼を獲得しなかったことを後悔する」
「こんなすごいGKがいたなんて」
「セーブ、パスワーク、日本流の正確さ。彼はすべてを持っていた」
「なんて素晴らしいゴールキーパーを獲得したんだ」
「頼もしすぎる」
チームを勝利に導くことはできなかったとはいえ、昨季王者を相手に堂々たるプレーを披露した彩艶。世界最高峰の舞台で踏み出した第一歩は、海外のファンにも強烈なインパクトを残したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「なんてすごいGKだ」プレミア公式も注目！ 海外絶賛の鈴木彩艶プレー集！