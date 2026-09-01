【映画ランキング】『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ』最新作が1位！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は2位に
8月28～30日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、2011年にテレビ放映され社会現象となったアニメーションの劇場版第4弾『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』が、初週金土日動員53万5000人、興収9億4000万円をあげ、初登場1位に輝いた。
【写真で見る】8月28～30日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開6週目を迎えた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員36万9000人、興収5億4700万円と高稼働を見せたもののワンランクダウン。累計では動員849万人、興収122億円を突破した。9月5日からは、入場者特典第4弾チャームミニフィギュアが配布予定で、リピーターの動員が期待できる。
3位は、公開9週目の『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員13万2000人、興収1億8300万円をあげランクイン。累計では動員901万人、興収125億円を突破した。
4位は、公開5週目の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、週末金土日動員11万7000人、興収1億9200万円を記録してランクイン。累計では動員321万人、興収52億円を突破。トム・ホランド版の『スパイダーマン』では、最高興収となった。
5位には、公開5週目の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』、6位には、公開4週目の『ミニオンズ＆モンスターズ』、7位には、公開7週目の『キングダム 魂の決戦』、8位には、公開4週目の『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』と既存の作品がランクインした。
また、中島哲也監督最新作『時には懺悔を』は9位、そしてリドリー・スコット監督がピーター・ヘラーのベストセラー・ディストピア小説を映画化した『ラスト・サバイバー』が10位に初登場した。
8月28～30日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』
第2位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第3位：『トイ・ストーリー５』
第4位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第5位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』
第6位：『ミニオンズ＆モンスターズ』
第7位：『キングダム 魂の決戦』
第8位：『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』
第9位：『時には懺悔を』
第10位：『ラスト・サバイバー』
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2位は、公開6週目を迎えた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員36万9000人、興収5億4700万円と高稼働を見せたもののワンランクダウン。累計では動員849万人、興収122億円を突破した。9月5日からは、入場者特典第4弾チャームミニフィギュアが配布予定で、リピーターの動員が期待できる。
4位は、公開5週目の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、週末金土日動員11万7000人、興収1億9200万円を記録してランクイン。累計では動員321万人、興収52億円を突破。トム・ホランド版の『スパイダーマン』では、最高興収となった。
5位には、公開5週目の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』、6位には、公開4週目の『ミニオンズ＆モンスターズ』、7位には、公開7週目の『キングダム 魂の決戦』、8位には、公開4週目の『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』と既存の作品がランクインした。
また、中島哲也監督最新作『時には懺悔を』は9位、そしてリドリー・スコット監督がピーター・ヘラーのベストセラー・ディストピア小説を映画化した『ラスト・サバイバー』が10位に初登場した。
8月28～30日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』
第2位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第3位：『トイ・ストーリー５』
第4位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第5位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』
第6位：『ミニオンズ＆モンスターズ』
第7位：『キングダム 魂の決戦』
第8位：『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』
第9位：『時には懺悔を』
第10位：『ラスト・サバイバー』