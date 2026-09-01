【くら寿司】「北海」フェア開催、「厳選かに軍艦(一貫)」110円で提供　月見バーガーも登場

回転寿司チェーンの「くら寿司」は、「北海」フェアを9月4日から開催する。販売は全国のくら寿司店舗。期間限定で「厳選かに軍艦(一貫)」を特別価格110円で提供するほか、「北海道サーモン」「【北海道産】秋刀魚」「【北海道産】たこ柔らか煮」など、北海道の海の幸を使用した商品を展開する。

【画像13点】フェアメニューラインアップをすべて画像で見る

〈「北海」フェア開催〉

フェアでは、くら寿司の創業50周年を前に、カニ身を贅沢に使用した「厳選かに軍艦(一貫)」を10日間限定で110円で提供する。QRクーポンサービスを利用すると、フェア期間中は対象商品一皿分が無料となる。

厳選かに軍艦（一貫）

また、昨年反響の大きかった四大添加物不使用の「【無添】くら月見バーガー」も登場。ふわふわ食感のバンズに、牛、豚、鶏の旨みが詰まったハンバーグ、揚げてジューシーに仕上げたベーコン、黄身ソースがとろっと出てくる目玉焼き風オムレツを挟んだ。まろやかなタルタルソースと酸味のあるケチャップを合わせたオーロラソースを使用している。

〈フェアメニューラインアップ(価格は税込)〉

◆厳選かに軍艦(一貫)

価格:110円

販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)

カニ身を贅沢に使用した商品。10日間限定で特別価格110円で提供する。

※予定数量に達し次第、販売終了

※価格は全店同一

◆北海道サーモン

価格:270円

販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)

旨みが強く、ほどよい脂乗りと鮮やかなオレンジ色、とろけるような食感が特徴。

◆【北海道産】秋刀魚

価格:160円

販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)

水揚げ後すぐに凍結したサンマを三枚おろしにし、骨を丁寧に除去。一晩熟成させて旨みを引き出している。

※北海道産の原料使用

※持ち帰り不可

◆【北海道産】たこ柔らか煮

価格:180円

販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)

北海道産のミズタコを特製タレでじっくり煮込み、柔らかく仕上げた。

◆生ずわいがに(一貫)

価格:350円

販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)

本ズワイガニの中でも特大サイズを厳選。生ならではのねっとりとした食感と、カニの旨みと甘みを楽しめる。

◆スパイシーサーモンマヨ

価格:140円

販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)

サーモンに特製レッドホットソースを絡めた旨辛い創作寿司。

※持ち帰り不可

◆あぶりチーズドリア風

価格:120円

販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)

人参、玉ねぎ、マカロニを使用したドリアソースと、炙ったチーズソースを合わせた商品。

※持ち帰り不可

◆超熟成 金目鯛(一貫)

価格:110円

販売期間:9月4日(金)～9月27日(日)

高級魚のキンメダイを使用し、自社セントラルキッチンでくら寿司独自の「二段階熟成」を施して旨みを引き出した。

◆【無添】くら月見バーガー

価格:450円

販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)

ふわふわ食感のバンズにハンバーグ、ベーコン、目玉焼き風オムレツを挟み、オーロラソースを合わせた。

※化学調味料･人工甘味料･合成着色料･人工保存料の四大添加物不使用

◆夢のふわ雪 とろっと白桃

価格:440円

販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)

天然水を長時間かけて冷やしてできる氷を削った「夢のふわ雪」に桃シロップをかけ、とろっとソースが絡んだ白桃をトッピングした。

※持ち帰り不可

◆ベリーのレアチーズケーキ

価格:350円

販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)

なめらかな口どけのレアチーズケーキに、甘酸っぱいミックスベリーソースを合わせた。

※持ち帰り不可

ベリーのレアチーズケーキ

◆マスカットミルフィーユパフェ

価格:580円

販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)

ミルフィーユとパフェを組み合わせ、シャインマスカットなどを使用した商品。パイ生地にカスタードとシャインマスカットをトッピングしたミルフィーユ部分と、ぶどうソース、白ぶどうゼリー、マスカットのシャーベット、マスカットクリーム、カールズホワイトチョコなどを重ねたパフェを一度に楽しめる。

※持ち帰り不可

※「グローバル旗艦店原宿」では取り扱いなし

【画像13点】フェアメニューラインアップをすべて画像で見る

〈販売概要〉

販売期間:2026年9月4日(金)～10月1日(木)予定

販売店舗:全国のくら寿司店舗

※店舗により価格は異なる

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了