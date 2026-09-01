【くら寿司】「北海」フェア開催、「厳選かに軍艦(一貫)」110円で提供 月見バーガーも登場
回転寿司チェーンの「くら寿司」は、「北海」フェアを9月4日から開催する。販売は全国のくら寿司店舗。期間限定で「厳選かに軍艦(一貫)」を特別価格110円で提供するほか、「北海道サーモン」「【北海道産】秋刀魚」「【北海道産】たこ柔らか煮」など、北海道の海の幸を使用した商品を展開する。
フェアでは、くら寿司の創業50周年を前に、カニ身を贅沢に使用した「厳選かに軍艦(一貫)」を10日間限定で110円で提供する。QRクーポンサービスを利用すると、フェア期間中は対象商品一皿分が無料となる。
厳選かに軍艦（一貫）
また、昨年反響の大きかった四大添加物不使用の「【無添】くら月見バーガー」も登場。ふわふわ食感のバンズに、牛、豚、鶏の旨みが詰まったハンバーグ、揚げてジューシーに仕上げたベーコン、黄身ソースがとろっと出てくる目玉焼き風オムレツを挟んだ。まろやかなタルタルソースと酸味のあるケチャップを合わせたオーロラソースを使用している。〈フェアメニューラインアップ(価格は税込)〉
◆厳選かに軍艦(一貫)
価格:110円
販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)
カニ身を贅沢に使用した商品。10日間限定で特別価格110円で提供する。
※予定数量に達し次第、販売終了
※価格は全店同一
◆北海道サーモン
価格:270円
販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)
旨みが強く、ほどよい脂乗りと鮮やかなオレンジ色、とろけるような食感が特徴。
◆【北海道産】秋刀魚
価格:160円
販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)
水揚げ後すぐに凍結したサンマを三枚おろしにし、骨を丁寧に除去。一晩熟成させて旨みを引き出している。
※北海道産の原料使用
※持ち帰り不可
◆【北海道産】たこ柔らか煮
価格:180円
販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)
北海道産のミズタコを特製タレでじっくり煮込み、柔らかく仕上げた。
◆生ずわいがに(一貫)
価格:350円
販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)
本ズワイガニの中でも特大サイズを厳選。生ならではのねっとりとした食感と、カニの旨みと甘みを楽しめる。
◆スパイシーサーモンマヨ
価格:140円
販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)
サーモンに特製レッドホットソースを絡めた旨辛い創作寿司。
※持ち帰り不可
◆あぶりチーズドリア風
価格:120円
販売期間:9月4日(金)～9月13日(日)
人参、玉ねぎ、マカロニを使用したドリアソースと、炙ったチーズソースを合わせた商品。
※持ち帰り不可
◆超熟成 金目鯛(一貫)
価格:110円
販売期間:9月4日(金)～9月27日(日)
高級魚のキンメダイを使用し、自社セントラルキッチンでくら寿司独自の「二段階熟成」を施して旨みを引き出した。
◆【無添】くら月見バーガー
価格:450円
販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)
ふわふわ食感のバンズにハンバーグ、ベーコン、目玉焼き風オムレツを挟み、オーロラソースを合わせた。
※化学調味料･人工甘味料･合成着色料･人工保存料の四大添加物不使用
◆夢のふわ雪 とろっと白桃
価格:440円
販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)
天然水を長時間かけて冷やしてできる氷を削った「夢のふわ雪」に桃シロップをかけ、とろっとソースが絡んだ白桃をトッピングした。
※持ち帰り不可
◆ベリーのレアチーズケーキ
価格:350円
販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)
なめらかな口どけのレアチーズケーキに、甘酸っぱいミックスベリーソースを合わせた。
※持ち帰り不可
ベリーのレアチーズケーキ
◆マスカットミルフィーユパフェ
価格:580円
販売期間:9月4日(金)～10月1日(木)
ミルフィーユとパフェを組み合わせ、シャインマスカットなどを使用した商品。パイ生地にカスタードとシャインマスカットをトッピングしたミルフィーユ部分と、ぶどうソース、白ぶどうゼリー、マスカットのシャーベット、マスカットクリーム、カールズホワイトチョコなどを重ねたパフェを一度に楽しめる。
※持ち帰り不可
※「グローバル旗艦店原宿」では取り扱いなし
【画像13点】フェアメニューラインアップをすべて画像で見る〈販売概要〉
販売期間:2026年9月4日(金)～10月1日(木)予定
販売店舗:全国のくら寿司店舗
※店舗により価格は異なる
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了