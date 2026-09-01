松重豊が企画プロデュース・監督のドラマ『おいしいのつくりかた』Prime Videoで独占配信 主演は北村有起哉
松重豊が企画プロデュース・脚本・監督を手掛け、北村有起哉が主演を務めるドラマ『おいしいのつくりかた』が10月3日よりPrime Videoにて独占配信される。
【写真】ドラマ『おいしいのつくりかた』の企画プロデュース・監督を務める松重豊
完全オリジナル脚本となる本作は、あるトラブルから心を閉ざしてしまった腕利きシェフ水橋英二（みずはし・えいじ／北村有起哉）と洋食の料理人だった最愛の祖父の味と店を守りたい孫娘の大沢加奈（おおさわ・かな／のん）と加奈の祖母の大沢智子（おおさわ・ともこ／加賀まりこ）を中心に、人生の岐路に立つ登場人物たちが食を通じて一歩を踏み出す姿が描かれる。
長年『孤独のグルメ』で“食べる男”として数々のグルメと向き合ってきた松重豊が、本作では “つくる“側の視点に立ち、料理がつなぐ人と人との温かな絆を描く。さらに、『孤独のグルメ』のスタッフが手掛けるシズル感あふれる映像美も見どころの一つ。松重も「あの番組以上にお腹が空くことを保証します」と本作への強い手応えを覗かせた。
本作の主演を務めるのは、北村有起哉。北村は、過去のあるトラブルから全てを失い、老人ホームで料理人として心を閉ざして働く腕利きシェフ・水橋英二を演じる。今作のオファーを受けた際に「料理人を演じたいとずっと思っていました」「非常に嬉しかったですし、演じるのが楽しみでした」と待望の役だったことを明かし喜びのコメントを寄せた。
共演ののんは、レシピ動画配信会社でディレクターとして働きながら、亡き祖父の洋食店と料理を愛する大沢加奈を演じる。本作のオファーを受け「“まさかの松重組！”と胸が高鳴りました」と喜びを明かし、自身の役についても「快活で、演じていて心地よい役」と語った。
そして、加奈の祖母・大沢智子を演じるのは加賀まりこ。物語の鍵となるポークソテーについて「本当に美味しくて、お芝居をするのが大変だったくらいです」「映像でもかなり美味しそうに仕上がっている」と加賀がコメントするほど細部までこだわり抜かれた“食”も見どころの一つとなる。
ドラマ『おいしいのつくりかた』は10月3日0時よりPrime Videoにて独占配信。
※松重豊、北村有起哉、のん、加賀まりこのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松重豊／企画プロデュース・監督
俳優を長年やってきました。生業とするのも困難な職種ですが、ひたすら待ち続けているうちにマスコミの仕事を頂けるようになり、なんとか生活ができるようになりました。そして50歳を目前とした頃に「孤独のグルメ」と出会い、社会的に認知され今日に至っております。
ただこの職業を取り巻く環境は激変しており、ただ待つだけで未来が築かれるような世界ではなくなりました。自分が面白いと思える作品は自らの手で作る。そしてそれを世に問い全ての責任を負う。極端ですが、そこに活路を見出す必要があると思えたのです。
幸い僕には14年一緒に番組を作ってきた技術スタッフがいて「おいしい」ものを撮ることにかけては世界一です。俳優部出身の僕は誰よりも役者さんの気持ちが分かります。そこに最高の音楽を合わせれば、観たことのない「おいしい」作品ができるはずです。
設計図（脚本）を組み立てるにあたっては、最近胸を痛めることが多い地方の老舗飲食店の廃業、そして復活という骨格を据えました。それに携わる人々の群像劇です。栄えある一本目の主役は「ポークソテー」。あの番組以上にお腹が空くことを保証します。ご期待ください。
■北村有起哉／水橋英二役
松重先輩からのご指名ではないかと推察し、二つ返事で快くお引き受けいたしました。松重監督のもとであれば“たとえ火の中水の中”という覚悟で撮影に臨みました（笑）。私自身、料理人役を演じるのはおそらく今回が初めてだと思います。『孤独のグルメ』のシーズン1を観た時から、役者としての自我を一切主張せず、ただそこにある厨房に完全に溶け込んでいる料理人を演じたいとずっと思っていました。今回、そんな料理人役のお話をいただき、非常に嬉しかったですし、演じるのが楽しみでした。
そして、水橋という役を演じていく中で“食”とはこんなにも色々な感動を与え、色々なことを思い出させてくれるものなんだと改めて感じました。人が生きていく中で“食”は密接に繋がっていて、心を動かしたり、元気を与えてくれたりするのだと。この作品は私たちの日常にも普通に起こり得そうな、身近なお話です。ご覧になる皆様も最後にはきっとすごく温かい気持ちになっていただけると思います。ぜひ楽しみにしていてください！
■のん／大沢加奈役
この作品のオファーが来た時は、まさかの松重組！ と胸が高鳴りました。松重監督とはついこの間CMで共演させていただいたのですが、そのご縁かな？ ととても嬉しい気持ちでこれはやらねば！ と息巻いていました。また、松重監督の映像に向かう姿は真剣でプロフェッショナルで、かつ人間を面白がる角度に容赦がなくてわくわくしました。作品が出来上がっていくことへの高揚を感じてとても楽しかったです。
私が演じた加奈はおばあちゃんとおじいちゃん子で、二人においしいものを教えてもらって幸せをたくさんもらったのだと思いました。これだ！ と思ったらその道を信じ抜くところはおばあちゃん譲りなのかな？ と感じます。快活で、演じていて心地よい役でした。
おいしいものってどんな風に出来上がるんだろう？ と想像すると、この作品のように色んなドラマがあるのかもしれない。色んな物語があった先においしいものが待っていたらこれ以上のご褒美はないな！ と納得します。本作を見ていただいた暁には、ポークソテーを食べたくてしょうがない気持ちでいっぱいになる事でしょう。お楽しみに。
■加賀まりこ／大沢智子役
松重さんが撮る作品に興味があり、なんだか面白そうだなと思ってお引き受けしました。この暑い夏での撮影でしたが、松重監督の魅力にすっかり引っ張られました。今回演じた智子は、最愛の夫の死から生きる気力を失っている状態なので、普段以上に自分を抑えながら智子という人物と向き合いました。
劇中ではポークソテーが鍵になってくるのですが、そのポークソテーが本当に美味しくて、お芝居をするのが大変だったくらいです（笑）。映像でもかなり美味しそうに仕上がっていると思います。この作品はそんないっぱいの美味しさといっぱいの愛が詰まった作品です。ぜひお楽しみください。
【写真】ドラマ『おいしいのつくりかた』の企画プロデュース・監督を務める松重豊
完全オリジナル脚本となる本作は、あるトラブルから心を閉ざしてしまった腕利きシェフ水橋英二（みずはし・えいじ／北村有起哉）と洋食の料理人だった最愛の祖父の味と店を守りたい孫娘の大沢加奈（おおさわ・かな／のん）と加奈の祖母の大沢智子（おおさわ・ともこ／加賀まりこ）を中心に、人生の岐路に立つ登場人物たちが食を通じて一歩を踏み出す姿が描かれる。
本作の主演を務めるのは、北村有起哉。北村は、過去のあるトラブルから全てを失い、老人ホームで料理人として心を閉ざして働く腕利きシェフ・水橋英二を演じる。今作のオファーを受けた際に「料理人を演じたいとずっと思っていました」「非常に嬉しかったですし、演じるのが楽しみでした」と待望の役だったことを明かし喜びのコメントを寄せた。
共演ののんは、レシピ動画配信会社でディレクターとして働きながら、亡き祖父の洋食店と料理を愛する大沢加奈を演じる。本作のオファーを受け「“まさかの松重組！”と胸が高鳴りました」と喜びを明かし、自身の役についても「快活で、演じていて心地よい役」と語った。
そして、加奈の祖母・大沢智子を演じるのは加賀まりこ。物語の鍵となるポークソテーについて「本当に美味しくて、お芝居をするのが大変だったくらいです」「映像でもかなり美味しそうに仕上がっている」と加賀がコメントするほど細部までこだわり抜かれた“食”も見どころの一つとなる。
ドラマ『おいしいのつくりかた』は10月3日0時よりPrime Videoにて独占配信。
※松重豊、北村有起哉、のん、加賀まりこのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松重豊／企画プロデュース・監督
俳優を長年やってきました。生業とするのも困難な職種ですが、ひたすら待ち続けているうちにマスコミの仕事を頂けるようになり、なんとか生活ができるようになりました。そして50歳を目前とした頃に「孤独のグルメ」と出会い、社会的に認知され今日に至っております。
ただこの職業を取り巻く環境は激変しており、ただ待つだけで未来が築かれるような世界ではなくなりました。自分が面白いと思える作品は自らの手で作る。そしてそれを世に問い全ての責任を負う。極端ですが、そこに活路を見出す必要があると思えたのです。
幸い僕には14年一緒に番組を作ってきた技術スタッフがいて「おいしい」ものを撮ることにかけては世界一です。俳優部出身の僕は誰よりも役者さんの気持ちが分かります。そこに最高の音楽を合わせれば、観たことのない「おいしい」作品ができるはずです。
設計図（脚本）を組み立てるにあたっては、最近胸を痛めることが多い地方の老舗飲食店の廃業、そして復活という骨格を据えました。それに携わる人々の群像劇です。栄えある一本目の主役は「ポークソテー」。あの番組以上にお腹が空くことを保証します。ご期待ください。
■北村有起哉／水橋英二役
松重先輩からのご指名ではないかと推察し、二つ返事で快くお引き受けいたしました。松重監督のもとであれば“たとえ火の中水の中”という覚悟で撮影に臨みました（笑）。私自身、料理人役を演じるのはおそらく今回が初めてだと思います。『孤独のグルメ』のシーズン1を観た時から、役者としての自我を一切主張せず、ただそこにある厨房に完全に溶け込んでいる料理人を演じたいとずっと思っていました。今回、そんな料理人役のお話をいただき、非常に嬉しかったですし、演じるのが楽しみでした。
そして、水橋という役を演じていく中で“食”とはこんなにも色々な感動を与え、色々なことを思い出させてくれるものなんだと改めて感じました。人が生きていく中で“食”は密接に繋がっていて、心を動かしたり、元気を与えてくれたりするのだと。この作品は私たちの日常にも普通に起こり得そうな、身近なお話です。ご覧になる皆様も最後にはきっとすごく温かい気持ちになっていただけると思います。ぜひ楽しみにしていてください！
■のん／大沢加奈役
この作品のオファーが来た時は、まさかの松重組！ と胸が高鳴りました。松重監督とはついこの間CMで共演させていただいたのですが、そのご縁かな？ ととても嬉しい気持ちでこれはやらねば！ と息巻いていました。また、松重監督の映像に向かう姿は真剣でプロフェッショナルで、かつ人間を面白がる角度に容赦がなくてわくわくしました。作品が出来上がっていくことへの高揚を感じてとても楽しかったです。
私が演じた加奈はおばあちゃんとおじいちゃん子で、二人においしいものを教えてもらって幸せをたくさんもらったのだと思いました。これだ！ と思ったらその道を信じ抜くところはおばあちゃん譲りなのかな？ と感じます。快活で、演じていて心地よい役でした。
おいしいものってどんな風に出来上がるんだろう？ と想像すると、この作品のように色んなドラマがあるのかもしれない。色んな物語があった先においしいものが待っていたらこれ以上のご褒美はないな！ と納得します。本作を見ていただいた暁には、ポークソテーを食べたくてしょうがない気持ちでいっぱいになる事でしょう。お楽しみに。
■加賀まりこ／大沢智子役
松重さんが撮る作品に興味があり、なんだか面白そうだなと思ってお引き受けしました。この暑い夏での撮影でしたが、松重監督の魅力にすっかり引っ張られました。今回演じた智子は、最愛の夫の死から生きる気力を失っている状態なので、普段以上に自分を抑えながら智子という人物と向き合いました。
劇中ではポークソテーが鍵になってくるのですが、そのポークソテーが本当に美味しくて、お芝居をするのが大変だったくらいです（笑）。映像でもかなり美味しそうに仕上がっていると思います。この作品はそんないっぱいの美味しさといっぱいの愛が詰まった作品です。ぜひお楽しみください。