毎日乗るのに意外と知らない？山手線がキリの悪い「11両編成」で運行されている理由
YouTubeチャンネル「こつあず鉄道ちゃんねる」が「JR山手線だけ、中途半端な「11両編成」での運転とされている理由は？」を公開した。
山手線がなぜキリの悪い11両編成で運行されているのか、その背景にある過去の激しい混雑とホーム延伸の限界について解説している。
山手線は現在11両編成で運行されているが、京浜東北線や埼京線などの他路線は10両などキリの良い両数が多い。
動画では、山手線の歴史を振り返りながら、11両編成になった経緯を紐解いている。
1968年から長らく10両編成で運行されていたが、1991年に11両編成へと増結された。
その背景には、当時の「殺人的」な通勤ラッシュがあった。
1990年度の混雑率は外回りの上野から御徒町間で274%に達しており、輸送力の増強が待ったなしの状況となっていた。
しかし、当時の保安装置ではすでに運転間隔が限界まで短縮されており、列車の本数を増やすことは困難だった。
そこで12両編成化も検討されたが、池袋駅や渋谷駅などで敷地が不足し、「11両分までの延伸しかすることができず」、11両編成での運行が決定した。
この11両化によって輸送力は大きく増加し、混雑率も250%前後まで低下するなどダイヤの安定性向上につながった。
さらに混雑緩和を図るため、座席を収納して立ち席スペースを増やす「6ドア車」も投入。
当初は10号車のみに連結されていたが、のちに7号車にも連結され、1編成に2両が6ドア車となった。
しかし、のちにホームドアの設置が進むと、扉の位置が合わなくなる問題が発生。
特殊なドア配置を持つ4ドア車を新たに製造して組み込むなど、緻密な調整が行われてきた。
動画の終盤では、コロナ禍による利用者減少に伴い、今後10両編成へ減車される可能性についても言及。
混雑率の再悪化などを考慮し、「当面は11両を維持したまま時間帯ごとに本数を調整していくのが最も現実的な未来」と結論付けた。
身近な路線の裏側に隠された、インフラ整備の歴史が学べる内容となっている。
山手線がなぜキリの悪い11両編成で運行されているのか、その背景にある過去の激しい混雑とホーム延伸の限界について解説している。
山手線は現在11両編成で運行されているが、京浜東北線や埼京線などの他路線は10両などキリの良い両数が多い。
動画では、山手線の歴史を振り返りながら、11両編成になった経緯を紐解いている。
1968年から長らく10両編成で運行されていたが、1991年に11両編成へと増結された。
その背景には、当時の「殺人的」な通勤ラッシュがあった。
1990年度の混雑率は外回りの上野から御徒町間で274%に達しており、輸送力の増強が待ったなしの状況となっていた。
しかし、当時の保安装置ではすでに運転間隔が限界まで短縮されており、列車の本数を増やすことは困難だった。
そこで12両編成化も検討されたが、池袋駅や渋谷駅などで敷地が不足し、「11両分までの延伸しかすることができず」、11両編成での運行が決定した。
この11両化によって輸送力は大きく増加し、混雑率も250%前後まで低下するなどダイヤの安定性向上につながった。
さらに混雑緩和を図るため、座席を収納して立ち席スペースを増やす「6ドア車」も投入。
当初は10号車のみに連結されていたが、のちに7号車にも連結され、1編成に2両が6ドア車となった。
しかし、のちにホームドアの設置が進むと、扉の位置が合わなくなる問題が発生。
特殊なドア配置を持つ4ドア車を新たに製造して組み込むなど、緻密な調整が行われてきた。
動画の終盤では、コロナ禍による利用者減少に伴い、今後10両編成へ減車される可能性についても言及。
混雑率の再悪化などを考慮し、「当面は11両を維持したまま時間帯ごとに本数を調整していくのが最も現実的な未来」と結論付けた。
身近な路線の裏側に隠された、インフラ整備の歴史が学べる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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