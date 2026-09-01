チャンネル情報

鉄道系解説動画を中心に投稿している「こつあず鉄道ちゃんねる」へようこそ！ ★どんな動画を上げているチャンネル？★ 20分～30分くらいの鉄道や交通に関する解説動画を投稿しております。 内容は取っ付きやすいモノから少し難しいものまで様々、得意分野は車両に関するものですが、その他の分野の動画も多数投稿中！ 主に日本を中心とした世界の都市鉄道を中心に、鉄道や交通に関するさまざまな分野の解説動画を投稿中しております。 もちろん新幹線や高速鉄道の解説動画も出しております！ ★動画の投稿日は？★ 毎週水曜日、金曜日、土曜日の週3回投稿を基本としております。 このほか毎週木曜日にはショート動画も投稿。 いずれも時間は「19時0分」、「午後7時0分」となっております！ なお場合によって変化することもございますので、適時チャンネル登録のうえでコミュニティをチェックしていただくと投稿時間の変更などがあった際の情報が分かります。 ★注意事項★ 動画をはじめとした当チャンネルのコンテンツに関しては、無断転載や無断使用は一切許可していません。 切り抜き動画やスクリーンショット等含め、無断でのコンテンツ二次利用はは全て固くお断りいたします。 ★その他★ お仕事の依頼など何か連絡する際はTwitter(@kk44_1367) または以下のメールアドレスまでお願いします。 appletsukuyomi☆yahoo.co.jp(☆を@に変えてください) 諸連絡は基本的に法人様及び事業主様・同人サークル関連からのみ承っております。 アイコン:ヘス(@HEstudent)