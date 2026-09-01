「スシロー」アメリカ1号店　ニューヨークに10月オープン　限定メニューなど200種類　皿の色で価格帯分け“チップは”不要

回転ずし大手「スシロー」は、アメリカ1号店としてニューヨークに出店する新店舗を10月にオープンすると発表し、現地の限定メニューや、価格帯などを明らかにしました。

尾瀬真澄記者：

日本でおなじみのスシローですが、こちらは全てアメリカ限定のメニューとなっています。

スシローを運営するフード＆ライフカンパニーズは8月31日、ニューヨーク・タイムズスクエアにオープンするアメリカ1号店の概要を発表しました。

新店舗は地下1階から地上2階までの3フロアからなり、10月にオープン予定で、すしを中心にサイドメニューやデザートなど200種類以上を取りそろえます。

また、「エビダブルチーズロール」や「漬け生サーモンのいぶりがっこクリームチーズクリーズ乗せ」などアメリカ限定メニューも提供します。

価格は定番のマグロやサーモンが1皿2貫で5ドル、日本円で800円ほどからで、内容によって6ドル、8ドル、10ドルの価格帯に分かれ、日本と同じように皿の色が異なります。

また、アメリカの飲食店で通常支払われるチップを不要とすることで、手頃な価格を打ち出しています。

「スシロー」は、世界各地から観光客が集まるタイムズスクエアへの出店を足がかりに、アメリカでの回転ずし市場の開拓を目指します。