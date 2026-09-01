ノーラン監督『オデュッセイア』全編IMAX撮影の舞台裏公開 マット・デイモンらが驚異の現場語る
クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』より、映画史上初となる全編IMAX（R）撮影の舞台裏に迫った特別映像が解禁された。
【動画】「16歳の時からの夢だった」ノーラン悲願 『オデュッセイア』全編IMAX撮影の舞台裏に迫った特別映像
世界での大ヒットを受け、9月11日の日本公開に向けてますます期待が高まっている本作。中でも注目すべきは、長編映画史上初となる全編IMAXフィルムカメラのみでの撮影によって実現した、映画館でしか味わえない圧倒的な映画体験だ。そんな本作の貴重な撮影現場の様子と、豪華キャスト陣のインタビューを捉えた特別映像が新たに解禁された。
16歳の頃にIMAX映像に魅了されて以来、全編IMAXカメラでの映画製作を熱望してきたノーラン監督。そもそもIMAXとは、通常の映画フィルムを凌ぐ規格外の巨大フィルムや専用の高性能カメラを用い、視野一面を覆い尽くす圧倒的な大スクリーンと極上の音響システムで上映する最高峰の映像フォーマット。世界が注目するノーラン監督を長年魅了し続けてきたそのシステムは、観客に映画の中へ解き放たれたかのような究極の没入体験をもたらすことでも知られている。
解禁された映像の中で、主人公オデュッセウス役のマット・デイモンが「僕の役者人生の中で最大規模の作品だ。100年前の撮影現場のようだった。カメラはIMAXだけどね」と語る通り、本作ではCGだけに頼らず、実在するロケーションにリアルなセットを組み上げ、全編IMAXカメラでの撮影が敢行されている。
かねてより、カメラが現実を捉えるスペクタクルの力強さと現代VFXの表現力を融合させることで、これまでにない強度と臨場感を生み出すことに挑んできたノーラン監督。『ダークナイト』を皮切りに、作品を重ねるごとにIMAX撮影の比重を高めてきたが、これまで最大の障害となっていたのが、カメラが発する大きな動作音だった。大音量ゆえに俳優のアップや静かな会話劇の撮影が困難を極めており、ペネロペ役のアン・ハサウェイも「初めてIMAXカメラで撮影した時“音が大きい！”と驚いた」と振り返り、テレマコス役のトム・ホランドも「あの動作音が現場に鳴り響くんだ。気が散るなと思ってたら“ブリンプ”が登場した」と語っている。
「全編IMAXで撮るなら『オデュッセイア』で実現するしかない」と意を決したノーラン監督は、IMAX社へ打診。「カメラの動作音を抑えて音声を同時録音できる装置を作ってくれたら、新作を全編IMAXカメラで撮る」と約束を交わし、IMAX社の技術陣が開発に挑戦。カメラ全体をまるごと閉じ込めて動作音を遮断する、超軽量なカーボン製の防音装置「ブリンプ（小型飛行船の意味）」を備えた新世代IMAXカメラ（通称“ザ・キーリー”）が完成した。これにより、アクションのみならず繊細な会話劇も同じ最高峰のフォーマットで撮影するという、映画史上初の快挙を成し遂げた。
しかし、ブリンプを装着したIMAXカメラは約135kg（300ポンド）で、持ち運びや設置も困難を極めた。巨大な装置ゆえに、俳優たちが目線を定める際にも問題が発生。それでもノーラン監督やスタッフ陣がひるむことはなく、過酷な現場であっても6人の専任チームがどこへでもブリンプ仕様のカメラを担ぎ込み、演技中に俳優同士が自然に互いの姿を確認できるよう鏡を設置するなどの工夫も凝らし、見事に課題をクリアしていったという。
ノーラン監督作品『ダンケルク』や『オッペンハイマー』でアカデミー賞（R）撮影賞に輝き、本作でも撮影監督を務めるホイテ・ヴァン・ホイテマは、「IMAXカメラは偽らない。この物語は間違いなくIMAXで伝えるべきだ。他の選択肢は考えられなかった」と語り、「嘘をつかないカメラで、とんでもない深みと解像度をもたらします。有機的な映像の最高傑作です」と、その圧倒的な描写力への絶対的な信頼を明かしている。
撮影は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランド、アメリカと、世界6ヵ国に及ぶ大規模なロケーションで敢行された。荒れ狂う大海原、どこまでも続く密林や草原、燃え盛る戦火の街、そして恐ろしい怪物が潜む洞窟--。巨大なスケールで組み上げられたリアルなセットと本物の自然風景が、進化した最高峰のIMAXカメラによってスクリーンに焼き付けられている。
世界的な撮影監督ヴァン・ホイテマの手腕と、主演級キャスト陣の熱演が融合し、ノーラン監督が長年熱望してきた“映画体験の到達点”とも言える唯一無二の映像空間が完成した。ノーラン監督は公開を心待ちにするファンへ向けて、「観客の皆さんはIMAXで鑑賞すれば、カメラに収めた映像をそのまま楽しむことができる。鮮明な映像を楽しみ、包み込まれるような没入型の体験もできるはずだ。大きなネガを用いて撮影したから、IMAXだけでなく、すべてのフォーマットでシャープな画質を堪能できるよ」とメッセージを寄せている。
映画『オデュッセイア』は、9月11日より全国公開。
【動画】「16歳の時からの夢だった」ノーラン悲願 『オデュッセイア』全編IMAX撮影の舞台裏に迫った特別映像
世界での大ヒットを受け、9月11日の日本公開に向けてますます期待が高まっている本作。中でも注目すべきは、長編映画史上初となる全編IMAXフィルムカメラのみでの撮影によって実現した、映画館でしか味わえない圧倒的な映画体験だ。そんな本作の貴重な撮影現場の様子と、豪華キャスト陣のインタビューを捉えた特別映像が新たに解禁された。
解禁された映像の中で、主人公オデュッセウス役のマット・デイモンが「僕の役者人生の中で最大規模の作品だ。100年前の撮影現場のようだった。カメラはIMAXだけどね」と語る通り、本作ではCGだけに頼らず、実在するロケーションにリアルなセットを組み上げ、全編IMAXカメラでの撮影が敢行されている。
かねてより、カメラが現実を捉えるスペクタクルの力強さと現代VFXの表現力を融合させることで、これまでにない強度と臨場感を生み出すことに挑んできたノーラン監督。『ダークナイト』を皮切りに、作品を重ねるごとにIMAX撮影の比重を高めてきたが、これまで最大の障害となっていたのが、カメラが発する大きな動作音だった。大音量ゆえに俳優のアップや静かな会話劇の撮影が困難を極めており、ペネロペ役のアン・ハサウェイも「初めてIMAXカメラで撮影した時“音が大きい！”と驚いた」と振り返り、テレマコス役のトム・ホランドも「あの動作音が現場に鳴り響くんだ。気が散るなと思ってたら“ブリンプ”が登場した」と語っている。
「全編IMAXで撮るなら『オデュッセイア』で実現するしかない」と意を決したノーラン監督は、IMAX社へ打診。「カメラの動作音を抑えて音声を同時録音できる装置を作ってくれたら、新作を全編IMAXカメラで撮る」と約束を交わし、IMAX社の技術陣が開発に挑戦。カメラ全体をまるごと閉じ込めて動作音を遮断する、超軽量なカーボン製の防音装置「ブリンプ（小型飛行船の意味）」を備えた新世代IMAXカメラ（通称“ザ・キーリー”）が完成した。これにより、アクションのみならず繊細な会話劇も同じ最高峰のフォーマットで撮影するという、映画史上初の快挙を成し遂げた。
しかし、ブリンプを装着したIMAXカメラは約135kg（300ポンド）で、持ち運びや設置も困難を極めた。巨大な装置ゆえに、俳優たちが目線を定める際にも問題が発生。それでもノーラン監督やスタッフ陣がひるむことはなく、過酷な現場であっても6人の専任チームがどこへでもブリンプ仕様のカメラを担ぎ込み、演技中に俳優同士が自然に互いの姿を確認できるよう鏡を設置するなどの工夫も凝らし、見事に課題をクリアしていったという。
ノーラン監督作品『ダンケルク』や『オッペンハイマー』でアカデミー賞（R）撮影賞に輝き、本作でも撮影監督を務めるホイテ・ヴァン・ホイテマは、「IMAXカメラは偽らない。この物語は間違いなくIMAXで伝えるべきだ。他の選択肢は考えられなかった」と語り、「嘘をつかないカメラで、とんでもない深みと解像度をもたらします。有機的な映像の最高傑作です」と、その圧倒的な描写力への絶対的な信頼を明かしている。
撮影は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランド、アメリカと、世界6ヵ国に及ぶ大規模なロケーションで敢行された。荒れ狂う大海原、どこまでも続く密林や草原、燃え盛る戦火の街、そして恐ろしい怪物が潜む洞窟--。巨大なスケールで組み上げられたリアルなセットと本物の自然風景が、進化した最高峰のIMAXカメラによってスクリーンに焼き付けられている。
世界的な撮影監督ヴァン・ホイテマの手腕と、主演級キャスト陣の熱演が融合し、ノーラン監督が長年熱望してきた“映画体験の到達点”とも言える唯一無二の映像空間が完成した。ノーラン監督は公開を心待ちにするファンへ向けて、「観客の皆さんはIMAXで鑑賞すれば、カメラに収めた映像をそのまま楽しむことができる。鮮明な映像を楽しみ、包み込まれるような没入型の体験もできるはずだ。大きなネガを用いて撮影したから、IMAXだけでなく、すべてのフォーマットでシャープな画質を堪能できるよ」とメッセージを寄せている。
映画『オデュッセイア』は、9月11日より全国公開。