意外と知らない現代日本の「薪火葬」観光地の離島が直面する高額費用の問題
YouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」が、「今も日本に存在する薪火葬の所が直面してる問題」と題した動画を公開した。動画では、日本国内にごく一部残っている「薪火葬」の現状と、その地域が抱える深刻な問題点について解説している。
動画には、元火葬技師の下駄華緒と、元火葬場職員のパンダ企画が登場。現在の日本の火葬は灯油やガスが主流だが、下駄は「日本でよくやってた、薪」と切り出し、現在でも薪を使った火葬が行われている場所があると言及する。その場所は観光地としても有名なある島であり、薪も「ちゃんと切り出して、1年間まずちゃんと置いて」と乾燥させて準備し、町内会のような組織で住民同士が協力して火葬を行うという伝統的な方法が残っていると語った。
しかし、近年はこの島に若い移住者が増えたことで問題が生じている。移住者の多くは自分たちで薪火葬を行うことへの心理的抵抗があり、担い手不足も相まって、現代的な火葬を希望する声が高まっているという。一方で、島から本土の火葬場へ向かうには船をチャーターする必要があり、交通費だけで「行き帰りで30万とかかかっちゃう」と明かす。さらに、市外料金の火葬代などが加算されるため、費用面でのハードルが非常に高いという厳しい現実がある。
このような状況を受け、島内に小規模な斎場を建設したいという構想があがっており、経験豊富な2人は今後現地へ視察に行く予定だと明かした。伝統の継承と現代の価値観の間で揺れる離島の火葬事情について、現場のリアルな課題を知ることができる内容となっている。
動画には、元火葬技師の下駄華緒と、元火葬場職員のパンダ企画が登場。現在の日本の火葬は灯油やガスが主流だが、下駄は「日本でよくやってた、薪」と切り出し、現在でも薪を使った火葬が行われている場所があると言及する。その場所は観光地としても有名なある島であり、薪も「ちゃんと切り出して、1年間まずちゃんと置いて」と乾燥させて準備し、町内会のような組織で住民同士が協力して火葬を行うという伝統的な方法が残っていると語った。
しかし、近年はこの島に若い移住者が増えたことで問題が生じている。移住者の多くは自分たちで薪火葬を行うことへの心理的抵抗があり、担い手不足も相まって、現代的な火葬を希望する声が高まっているという。一方で、島から本土の火葬場へ向かうには船をチャーターする必要があり、交通費だけで「行き帰りで30万とかかかっちゃう」と明かす。さらに、市外料金の火葬代などが加算されるため、費用面でのハードルが非常に高いという厳しい現実がある。
このような状況を受け、島内に小規模な斎場を建設したいという構想があがっており、経験豊富な2人は今後現地へ視察に行く予定だと明かした。伝統の継承と現代の価値観の間で揺れる離島の火葬事情について、現場のリアルな課題を知ることができる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。