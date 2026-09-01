「車で寝ていた」元火葬場職員が明かす葬儀業者の“あり得ない”遅刻

「葬儀屋は同業婚が多い？」元火葬場職員が語る出会い事情「理解がなければふざけんなよってなる」

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火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。