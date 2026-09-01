明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、悪質な派出看護の取締りを求めて“柳生”中村倫也のもとへ
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第23週「歩々清風」」（第113回）が9月2日に放送される。
【写真】中村倫也演じる内務省衛生局の柳生『風、薫る』第113回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第113回あらすじ
しのぶ（木越明）が派出看護に関する悪評を耳にし、りんと直美に報告に来る。噂の真相を確かめるため悪質な派出看護会を訪ねると、そこには驚くべき人物がいた…。
その後、直美は取締りを求めて内務省衛生局の柳生（中村倫也）を訪ねる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】中村倫也演じる内務省衛生局の柳生『風、薫る』第113回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第113回あらすじ
しのぶ（木越明）が派出看護に関する悪評を耳にし、りんと直美に報告に来る。噂の真相を確かめるため悪質な派出看護会を訪ねると、そこには驚くべき人物がいた…。
その後、直美は取締りを求めて内務省衛生局の柳生（中村倫也）を訪ねる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。