「貯金額は5万円以下」25歳メンズアイドルが明かす“もやし生活”からの脱却と厳しい下積み時代
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「アイドルにインタビュー」を公開した。動画では、メンズアイドルグループ「stand by you」で活動する25歳の男性が登場し、「貯金額は5万円以下」というシビアな現実や、メジャーデビューを懸けた過酷なオーディションについて赤裸々に語っている。
街角でのインタビューに応じたのは、美しい顔立ちが目を引く25歳の男性。髪のセットには30分近くをかけるという美意識の高さを見せた彼は、メンズアイドルグループ「stand by you」で「キュート担当」として活動している。自身の担当について尋ねられると、満面の笑みで独自の「ゆめとポーズ」を披露。一方で、生活事情については「ちょっと前までは、もやし週一にあるかないかぐらいだった」と苦労をにじませつつも、「今は白米をちゃんと食べてます」と、少しずつ改善している現状を明かした。
キュート担当としての自覚を持つ彼だが、当初はメンバーカラーが「ピンク」になることに反対だったという。しかし、「ピンクが似合う男になった方がかっこよくなられるんじゃないか」と考え方を変え、現在は前向きに受け入れていると語る。その負けず嫌いな性格のルーツは、20年間続けたサッカーにある。「好きな番号が9番で、絶対他には譲らない」というほどの執念を持ち、高校時代のシャトルランでは220回以上を記録したという。「ポジションを譲らないために培ったものが活きている」と、キュートな外見とは裏腹な体育会系の一面をのぞかせた。
そんな彼の現在の貯金額は「5万ないくらい」とのこと。現在は所属事務所でメジャーデビューがかかった「PROJECT B」というオーディションに参加しているが、周囲のレベルの高さに圧倒されているという。それでも「バイトの日数を減らしてまで自主練に励んでます」と真剣な表情で語り、並々ならぬ覚悟を見せた。最後に、これからアイドルを目指す人々へ向けて「ライバル増えますよ」と笑いを誘いつつも、「負けないように応援してます」とエールを送った。厳しい現実と向き合いながらも、夢に向かってひたむきに努力を続ける彼の姿に、思わず応援したくなるインタビューとなっている。
街角でのインタビューに応じたのは、美しい顔立ちが目を引く25歳の男性。髪のセットには30分近くをかけるという美意識の高さを見せた彼は、メンズアイドルグループ「stand by you」で「キュート担当」として活動している。自身の担当について尋ねられると、満面の笑みで独自の「ゆめとポーズ」を披露。一方で、生活事情については「ちょっと前までは、もやし週一にあるかないかぐらいだった」と苦労をにじませつつも、「今は白米をちゃんと食べてます」と、少しずつ改善している現状を明かした。
キュート担当としての自覚を持つ彼だが、当初はメンバーカラーが「ピンク」になることに反対だったという。しかし、「ピンクが似合う男になった方がかっこよくなられるんじゃないか」と考え方を変え、現在は前向きに受け入れていると語る。その負けず嫌いな性格のルーツは、20年間続けたサッカーにある。「好きな番号が9番で、絶対他には譲らない」というほどの執念を持ち、高校時代のシャトルランでは220回以上を記録したという。「ポジションを譲らないために培ったものが活きている」と、キュートな外見とは裏腹な体育会系の一面をのぞかせた。
そんな彼の現在の貯金額は「5万ないくらい」とのこと。現在は所属事務所でメジャーデビューがかかった「PROJECT B」というオーディションに参加しているが、周囲のレベルの高さに圧倒されているという。それでも「バイトの日数を減らしてまで自主練に励んでます」と真剣な表情で語り、並々ならぬ覚悟を見せた。最後に、これからアイドルを目指す人々へ向けて「ライバル増えますよ」と笑いを誘いつつも、「負けないように応援してます」とエールを送った。厳しい現実と向き合いながらも、夢に向かってひたむきに努力を続ける彼の姿に、思わず応援したくなるインタビューとなっている。
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