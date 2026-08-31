緑川希星、ソロショット　※「緑川希星（きらら）」X

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　コスプレイヤーの緑川希星が31日までにXを更新。美スタイル際立つ近影を披露すると、ファンから祝福の声が集まった。

【写真】176cm股下90cmの元アイドル22歳が「魅力的」「スタイル抜群」　大胆なバニー姿も（12枚）

　2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022～23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。

　先日の投稿では「176cm 股下90cm 22歳　グラビアアイドルデビューしました」と報告。今回は「きららにおはようしてね」と、バニーガール姿で『【デジタル限定 YJ PHOTO BOOK】緑川希星写真集「きらら、キラリ」』をアピール。ファンからは、「すっっごい」「可愛すぎ」「前かがみはヤバい」などの反響が寄せられている。

引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）