176cm股下90cmの元アイドル22歳、バニーガール姿が「すっっごい」「可愛すぎ」「前かがみはヤバい」
コスプレイヤーの緑川希星が31日までにXを更新。美スタイル際立つ近影を披露すると、ファンから祝福の声が集まった。
【写真】176cm股下90cmの元アイドル22歳が「魅力的」「スタイル抜群」 大胆なバニー姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022～23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
先日の投稿では「176cm 股下90cm 22歳 グラビアアイドルデビューしました」と報告。今回は「きららにおはようしてね」と、バニーガール姿で『【デジタル限定 YJ PHOTO BOOK】緑川希星写真集「きらら、キラリ」』をアピール。ファンからは、「すっっごい」「可愛すぎ」「前かがみはヤバい」などの反響が寄せられている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）
【写真】176cm股下90cmの元アイドル22歳が「魅力的」「スタイル抜群」 大胆なバニー姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022～23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
先日の投稿では「176cm 股下90cm 22歳 グラビアアイドルデビューしました」と報告。今回は「きららにおはようしてね」と、バニーガール姿で『【デジタル限定 YJ PHOTO BOOK】緑川希星写真集「きらら、キラリ」』をアピール。ファンからは、「すっっごい」「可愛すぎ」「前かがみはヤバい」などの反響が寄せられている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）