世界各地で水害が相次いでいます。ネパールで発生した土石流による死者は900人を超えました。また、アメリカのグランドキャニオンでも大規模な洪水が発生し死者が出ています。

■急勾配の岩場に20分ほどで最大25ミリの雨…洪水発生か

29日、アメリカ。世界的な観光名所グランドキャニオンが濁流にのみ込まれました。

「あれ、宿舎か！？」

観光客の宿泊施設なのでしょうか、建物のようながれきが木片に囲まれ流されていきます。グランドキャニオン国立公園などによりますと、29日午後、大規模な洪水が発生。

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写真に映る石造りの建造物は観光客が通る歩道橋だったそうです。いまは橋脚だけになっています。

グランドキャニオンといえば、深さおよそ1.6キロの切り立った崖が全長447キロにもわたって続く観光名所です。この場所で発生した大規模な洪水。深呼吸したくなるような場所も茶色に染まりました。

洪水が起きた地域の8月の1か月間に降る平均雨量は72ミリほどだといいますが、AP通信によりますと、洪水当日は弱い雨が降った数時間後、急勾配の岩場にわずか20分ほどで最大25ミリの雨が降ったことで、洪水が発生したとみられるということです。

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これまでに1人が死亡、少なくとも14人が行方不明になっているといいます。これまでに日本人が巻き込まれたという情報は入っていません。

■専門家「氷河の融解の仕方ひどくなっている」

世界で相次ぐ“土石流”。専門家は“温暖化”により同様の事態が今後各地で起こりうると警鐘を鳴らします。

京都大学防災研究所・田中賢治教授「（ネパールの土石流は）氷河が崩落した。かなり大量の氷と石が川に流れ込むと、地球全体があたたまっているので、氷河の融解の仕方がひどくなっている」

さらに。

京都大学防災研究所・田中賢治教授「一般論としては温暖化で大気中の水蒸気量が増えるので、たくさんの強い雨が降りやすくなります。これくらいしか降らないと思ったのを超える雨が降ってくるので（土石流）被害は出やすくなる。日本でも一緒です」