U-NEXT、NBCUniversalと包括提携 「Universal+」を日本独占展開、USJとの会員特典も検討
動画配信サービス「U-NEXT」を運営するU-NEXTは31日、米メディア・エンターテインメント企業のNBCUniversalと、日本市場における包括的な戦略パートナーシップを締結したと発表した。NBCUniversalのストリーミングブランド「Universal+」の国内独占展開をはじめ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）との連携、日本コンテンツの海外展開などを進める。
【画像】U-NEXTの代表取締役社長・堤天心氏
提携の柱となる「Universal+」は、2026年10月からU-NEXTで順次展開される。アジア太平洋地域において、同ブランドをフルラインナップで立ち上げるのは今回が初めてとなる。
U-NEXTには今後、ユニバーサル・ピクチャーズ、フォーカス・フィーチャーズ、ドリームワークス・アニメーション、イルミネーション、ユニバーサル・スタジオ・グループ、Sky Studiosなどが手がける映画やドラマが集結。2027年春以降は、劇場公開から間もない最新映画や、NBCUniversal制作の大型ドラマシリーズも順次独占配信する。
NBCUniversalは、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』『ミニオンズ』『ジュラシック・パーク』『ワイルド・スピード』などの人気シリーズを展開。2026年には、クリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』、スティーヴン・スピルバーグ監督の『ディスクロージャー・デイ』などの公開を予定している。テレビ作品では、『SUITS／スーツ』『HEROES／ヒーローズ』などの人気シリーズを保有する。
ストリーミング以外では、2026年に開業25周年を迎えたUSJとも連携する。音楽ライブやイベントの共同開発、U-NEXT会員限定の体験や特典、USJのスペシャル映像の企画・制作などを協議。パークの魅力や最新情報を伝えるライブ配信を含め、映像とリアルな体験を結び付ける施策を検討していく。
さらに、U-NEXTが扱う国内ドラマ、アニメ、映画、オリジナル作品について、NBCUniversalの海外ネットワークを通じたグローバル展開も目指す。米国の動画配信サービス「Peacock」や、中南米で展開する「Universal+」などとの連携を視野に、北米や中南米を含む海外市場への流通を推進する。
NBCUniversalのアジア太平洋地域担当マネージング・ディレクター、クリス・テイラー氏は、今回の提携について「映画やテレビ番組の豊富なラインナップ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを通じたテーマパーク体験、そしてグローバルな配信ネットワークを、日本のお客様に向けて一体的に展開できる画期的な機会」と説明。U-NEXTが保有する日本のドラマやアニメを、世界の視聴者へ届けることにも期待を寄せている。
U-NEXTの堤天心代表取締役社長は「U-NEXTを単に映像を見るためのサービスとしてではなく、エンターテイメントと出会い、熱狂し、リアルな体験へとつながり、さらに日本で生まれた作品を世界へ届けるプラットフォームへと進化させたい」とコメントしている。
USJとの具体的な取り組みや配信作品のラインナップ、日本コンテンツの海外展開、会員向けキャンペーン、ライブ・イベントなどは、2026年秋以降に順次発表される予定。
■NBCUniversal TVディストリビューション＆インターナショナル・ネットワークス＆ダイレクト・トゥ・コンシューマー、アジア太平洋地域担当マネージング・ディレクター クリス・テイラー氏のコメント
この多角的なパートナーシップの最大の特徴は、両社の強みを結集した革新的かつ包括的な取り組みです。NBCUniversalにとっては、映画やテレビ番組の豊富なラインナップ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを通じたテーマパーク体験、そしてグローバルな配信ネットワークを、日本のお客様に向けて一体的に展開できる画期的な機会となります。
U-NEXTは現在有料会員が500万人を突破するなどの目覚ましい成長と実績を上げており、NBCUniversalがこのような意欲的なパートナーシップを推進するうえで理想的なプラットフォームであり、今回のパートナーシップを大変嬉しく、光栄に思っております。今回は、アジア太平洋地域で初となるフルラインナップでの「Universal+」の立ち上げとなり、当社事業にとって、日本市場が極めて重要な市場であることを改めて示すものです。
このエキサイティングなコラボレーションは、従来のコンテンツライセンスに加えて、プレミアムかつブランド性の高いエンターテイメントの拠点を構築するものであり、日本およびアジア地域におけるプレミアムな米国コンテンツへの強い需要に応えるという、NBCUniversalの戦略をさらに進めるものです。
さらに世界中でアジアのコンテンツの人気が高まっている中、U-NEXTが誇る質の高い日本のドラマやアニメを世界中の視聴者へ届ける機会を得られたことを、私たちは大変うれしく思っています。
■U-NEXT 代表取締役社長 堤天心氏のコメント
NBCUniversalとの戦略パートナーシップ締結を大変うれしく思っています。U-NEXTは映画、アニメ、ドラマなどのエンタメコンテンツだけでなく、スポーツ、音楽ライブから、キッズ、電子書籍と様々なエンターテイメントをお届けしてまいりました。これまでのサービスや視聴体験を維持したまま、私たちは、U-NEXTを単に映像を見るためのサービスとしてではなく、エンターテイメントと出会い、熱狂し、リアルな体験へとつながり、さらに日本で生まれた作品を世界へ届けるプラットフォームへと進化させたいと考えています。
世界有数のコンテンツ、IP、グローバルネットワーク、そしてテーマパークというリアルな体験を持つNBCUniversalと、日本で500万人を超える有料会員基盤と幅広いエンターテイメント領域を持つU-NEXTだからこそ実現できることがあります。今回の提携はその第一歩です。ストリーミングの先にある、新しいエンターテイメントサービスを両社で構築してまいります。
提携の柱となる「Universal+」は、2026年10月からU-NEXTで順次展開される。アジア太平洋地域において、同ブランドをフルラインナップで立ち上げるのは今回が初めてとなる。
U-NEXTには今後、ユニバーサル・ピクチャーズ、フォーカス・フィーチャーズ、ドリームワークス・アニメーション、イルミネーション、ユニバーサル・スタジオ・グループ、Sky Studiosなどが手がける映画やドラマが集結。2027年春以降は、劇場公開から間もない最新映画や、NBCUniversal制作の大型ドラマシリーズも順次独占配信する。
NBCUniversalは、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』『ミニオンズ』『ジュラシック・パーク』『ワイルド・スピード』などの人気シリーズを展開。2026年には、クリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』、スティーヴン・スピルバーグ監督の『ディスクロージャー・デイ』などの公開を予定している。テレビ作品では、『SUITS／スーツ』『HEROES／ヒーローズ』などの人気シリーズを保有する。
ストリーミング以外では、2026年に開業25周年を迎えたUSJとも連携する。音楽ライブやイベントの共同開発、U-NEXT会員限定の体験や特典、USJのスペシャル映像の企画・制作などを協議。パークの魅力や最新情報を伝えるライブ配信を含め、映像とリアルな体験を結び付ける施策を検討していく。
さらに、U-NEXTが扱う国内ドラマ、アニメ、映画、オリジナル作品について、NBCUniversalの海外ネットワークを通じたグローバル展開も目指す。米国の動画配信サービス「Peacock」や、中南米で展開する「Universal+」などとの連携を視野に、北米や中南米を含む海外市場への流通を推進する。
NBCUniversalのアジア太平洋地域担当マネージング・ディレクター、クリス・テイラー氏は、今回の提携について「映画やテレビ番組の豊富なラインナップ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを通じたテーマパーク体験、そしてグローバルな配信ネットワークを、日本のお客様に向けて一体的に展開できる画期的な機会」と説明。U-NEXTが保有する日本のドラマやアニメを、世界の視聴者へ届けることにも期待を寄せている。
U-NEXTの堤天心代表取締役社長は「U-NEXTを単に映像を見るためのサービスとしてではなく、エンターテイメントと出会い、熱狂し、リアルな体験へとつながり、さらに日本で生まれた作品を世界へ届けるプラットフォームへと進化させたい」とコメントしている。
USJとの具体的な取り組みや配信作品のラインナップ、日本コンテンツの海外展開、会員向けキャンペーン、ライブ・イベントなどは、2026年秋以降に順次発表される予定。
■NBCUniversal TVディストリビューション＆インターナショナル・ネットワークス＆ダイレクト・トゥ・コンシューマー、アジア太平洋地域担当マネージング・ディレクター クリス・テイラー氏のコメント
この多角的なパートナーシップの最大の特徴は、両社の強みを結集した革新的かつ包括的な取り組みです。NBCUniversalにとっては、映画やテレビ番組の豊富なラインナップ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを通じたテーマパーク体験、そしてグローバルな配信ネットワークを、日本のお客様に向けて一体的に展開できる画期的な機会となります。
U-NEXTは現在有料会員が500万人を突破するなどの目覚ましい成長と実績を上げており、NBCUniversalがこのような意欲的なパートナーシップを推進するうえで理想的なプラットフォームであり、今回のパートナーシップを大変嬉しく、光栄に思っております。今回は、アジア太平洋地域で初となるフルラインナップでの「Universal+」の立ち上げとなり、当社事業にとって、日本市場が極めて重要な市場であることを改めて示すものです。
このエキサイティングなコラボレーションは、従来のコンテンツライセンスに加えて、プレミアムかつブランド性の高いエンターテイメントの拠点を構築するものであり、日本およびアジア地域におけるプレミアムな米国コンテンツへの強い需要に応えるという、NBCUniversalの戦略をさらに進めるものです。
さらに世界中でアジアのコンテンツの人気が高まっている中、U-NEXTが誇る質の高い日本のドラマやアニメを世界中の視聴者へ届ける機会を得られたことを、私たちは大変うれしく思っています。
■U-NEXT 代表取締役社長 堤天心氏のコメント
NBCUniversalとの戦略パートナーシップ締結を大変うれしく思っています。U-NEXTは映画、アニメ、ドラマなどのエンタメコンテンツだけでなく、スポーツ、音楽ライブから、キッズ、電子書籍と様々なエンターテイメントをお届けしてまいりました。これまでのサービスや視聴体験を維持したまま、私たちは、U-NEXTを単に映像を見るためのサービスとしてではなく、エンターテイメントと出会い、熱狂し、リアルな体験へとつながり、さらに日本で生まれた作品を世界へ届けるプラットフォームへと進化させたいと考えています。
世界有数のコンテンツ、IP、グローバルネットワーク、そしてテーマパークというリアルな体験を持つNBCUniversalと、日本で500万人を超える有料会員基盤と幅広いエンターテイメント領域を持つU-NEXTだからこそ実現できることがあります。今回の提携はその第一歩です。ストリーミングの先にある、新しいエンターテイメントサービスを両社で構築してまいります。